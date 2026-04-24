En Sábado del Libro celebrará Ediciones Vigía sus 41 años.

En el Sábado del Libro, sistemática cita de promoción literaria, festejará Ediciones Vigía su aniversario 41 el día 25 venidero, con lectura de poesías y la presentación del volumen Tiempo de cambio, de Marilyn Bobes, con diseño de Marialva Ríos.

Agustina Ponce Valdés, directora de la institución, adelantó a la Agencia Cubana de Noticias que entre los invitados se encontrarán amantes de las letras que acuden a un taller de la Casa de Cultura Bonifacio Byrne, y que resultaron finalistas de varios concursos de la provincia.

Aseguró Ponce Valdés que, en la casa del quinqué en Magdalena número uno, será un placer recibir por vez primera como autores lectores a Eduardo Daniel, Azari Héctor, José Germán Hervis y María de los Ángeles Horta, y consideró que resultará interesante y grato escucharlos.

El taller de Ediciones Vigía, además de constituir el espacio donde se crean los ejemplares artesanales reconocidos por su originalidad y belleza, constituye un sitio para la promoción del arte y la conexión entre quienes confían en la fuerza de la cultura para comunicar e iluminar.

José Germán Hervis, uno de los invitados a la lectura del día 25, prevista a las 11:00 de la mañana en Magdalena número uno, expresó: «La editorial Vigía de Matanzas se ha convertido a través de los años en un templo para la promoción y divulgación de las letras cubanas y universales».

Sus libros son confeccionados por las manos de verdaderos artesanos artistas que se entregan a su manufactura con pasión; los libros publicados por Vigía además de su exquisito trabajo editorial llevan consigo el valor agregado de la elegancia y el buen gusto, opinó.

Apuntó que las portadas y contraportadas elaboradas con elementos reciclables y en muchísimas ocasiones aparentemente inservibles, aportan una visualidad única a este sello editorial, lo cual ha llevado a que forme parte de las colecciones de importantes bibliotecas del mundo.

Deseo personalmente a la editorial muchísimas felicidades en este ya cercano aniversario 41 –resaltó el amante y cultor de la poesía-, y que continúe por siempre con la hermosa labor de ser el sueño de cada escritor de Cuba y el mundo. (Por: Yenli Lemus Domínguez | Tomada de Ediciones Vigía / Facebook)

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