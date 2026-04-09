Chapman Waugh en Matanzas insta a solucionar retos en el abasto de agua

Inés María Chapman Waugh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vice primera ministra de la República, llamó a buscar con «inteligencia colectiva» soluciones alternativas para el abasto de agua en la provincia de Matanzas, una de las más golpeadas en este sentido en el país.

En un encuentro en la sede del Gobierno local, que contó con participación de directivos del ramo en el occidental territorio, Chapman Waugh indicó abordar el problema del acceso al preciado líquido desde una óptica diferente a la habitual y en el menor tiempo posible, en medio de un contexto agravado por la crisis electroenergética en la nación caribeña, que repercute en la mayoría de los sectores de la economía y los servicios.

Tenemos que sentarnos y mapificar la situación de Matanzas y tomar decisiones a partir de las prioridades con la finalidad de disminuir las afectaciones, primero a partir de la reparación o construcción de nuevas conductoras y luego a través de las alternativas disponibles para la disponibilidad energética, ahondó la vice primera ministra.

Sobre este particular la directiva detalló que urge proteger, en la medida de las posibilidades, circuitos eléctricos que tienen una influencia marcada en el rebombeo de agua o, de lo contrario, poner en funcionamiento los llamados grupos electrógenos: «es preferible poner el combustible en estos grupos que asignarlo a pipas que actualmente no suplen las grandes necesidades de la población«, sentenció.

En el intercambio Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, enfatizó en la necesidad de activar un grupo electrógeno para beneficiar a los habitantes de la zona alta de esta ciudad, que hoy en día enfrentan grandes carencias del líquido vital.

Rodríguez Rodríguez también se interesó por el estado de los 59 sistemas de rebombeo (de 10 kilowatts cada uno), a base de energía solar fotovoltaica, de los cuales funcionan ahora 48 y se prevé rescatar próximamente otros cinco de los 11 averiados, a partir de recursos que se encuentran ya en territorio nacional.

Datos oficiales de la dirección provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas refieren que, actualmente, unos 29 mil matanceros presentan problemas permanentes para la obtención de agua debido a roturas de equipos de bombeo, de un total de 518 mil que reciben el importante recurso por esta vía.

En la reunión que contó con presencia también de autoridades políticas y de gobierno se abordaron otros temas de interés como el abasto de agua a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, una industria que demanda altos volúmenes de agua para su funcionamiento.

Al respecto se orientó evaluar y presentar un proyecto de planta desalinizadora, el cual pueda aliviar el impacto sobre la población citadina y a su vez ofrecer una mayor autonomía a la planta, reconocida como punta de lanza de la generación térmica en la mayor de las Antillas y capaz de generar en estos tiempos por encima de los 200 megavatios de potencia. (Por: John Vila Acosta | Fotos del autor) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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