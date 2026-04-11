El mundo a trazos de Diego

Foto: Cortesía de la fuente

Diego quiere plasmar el mundo, su mundo, en hojas de papel blanco A4. Sin embargo, su cosmovisión, como la de cualquier casi adolescente, resulta variada. La componen rostros encontrados en la calle -pudieran ser sus padres o tú- sus héroes de la lejanía, como Neymar o Rocky Balboa, a punto de entrar en el ring.

En las paredes de la pequeña galería de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, este viernes 10 de abril, él colgó ese imaginario particular, variado, multicultural. Ahí puede mezclarse el Spider Man, de Tobey Maguire, con un retrato de Comprendo, un personaje popular matancero.

Llamó a la exposición Los dibujos de Diego. Es un nombre sencillo para una muestra sin grandes aspavientos o intenciones; mas, para él posee gran importancia, porque resulta su primera presentación pública.

A punto de abrir las puertas de la galería, cuando a Diego García Subiaurt, con sus 12 años, le pidieron decir algunas palabras, mientras miraba al piso comentó, «Es díficil pintar». Luego calló.

Él, aunque proclamó en medio de su nerviosismo lo complejo de la creación, no detuvo el lápiz con el cual trazó la línea de los rostros, los claroscuros para darle matices a las expresiones humanas.

A este hijo de fotógrafo y una músico, sobrinonieto de un actor, todavía le falta por crecer, por condensar esa cosmovisión en un universo propio y esas inquietudes artísticas en un lenguaje inconfundible; mas, tiene en sí lo más importante las ansias y el espíritu inconformista y el ojo imitador. Al final, los artistas, todos, comienzan así: por la imitación.

Darles oportunidades de este tipo a muchachos constituye una tierna manera de apoyarlos, de reafirmarles la vocación, de darles el empujón para continuar. Quizás así, otros tantos, quienes han quedado por el camino, por la apatía, por el tedio, hubieran continuado un poco más en las sendas de la creación.