El disco de Mario Díaz volará en Shangai

Mario Díaz, discóbolo del matancero municipio de Jovellanos, tendrá a su cargo el debut de Cuba en la Liga del Diamante de Atletismo, uno de los circuitos internacionales con mayor pedigrí en el deporte rey.

Quinto lugar en el Campeonato Mundial de Tokio 2025, el tetracampeón nacional tendrá un estreno exigente durante la parada de Shangai, China, prevista para el 16 de mayo. Entre los mejores exponentes del lanzamiento del disco en todo el orbe, el antillano intentará acercarse a un óptimo rendimiento.

Protagonista el pasado año de la cuarta mejor marca de todos los tiempos para un discóbolo cubano, con envío de 67.44 metros (m), Mario enfrentará a verdaderos “pesos pesados” de la especialidad.

La prueba contará con sobrado nivel, pues aparece en la lista de partida el campeón y recordista olímpico vigente Roje Stona, de Jamaica, dueño de una mejor marca personal de 70.66 m, conseguida a principios de abril en la Serie Mundial de Oklahoma.

Allí, un paraíso ventoso para los lanzamientos, también conquistaron supremacías personales, el esloveno Kristjan Ceh (72.61m), titular mundial y de la Liga del Diamante en 2022; el estadounidense Sam Mattis (72.45 m), nuevo recordista nacional de su país y finalista olímpico en Tokio 2020; y el samoano Alex Rose (70.43 m), actual bronce universal y plusmarquista oceánico. Todos comparecerán en la cita asiática del renombrado evento.

Con topes por encima de la barrera de los 70 m figurarán en Shangai, además, el australiano doble monarca de la Liga del Diamante y bronce olímpico, Matthew Denny (74.78 m); el sueco triple rey planetario y ganador bajo los cinco aros en la capital japonesa, Daniel Stahl (71.86 m); y el británico campeón de los Juegos de la Mancomunidad, Lawrence Okoye (70.76 m).

Junto al cubano, y aún sin superar la frontera de los 70 m comparecerán en la ciudad china, Martynas Alekna, de Lituania, y el local Abuduaini Tuergong.

Si bien Mario Alberto Díaz llegará a la competencia con apenas 62.88 m como mejor aval de la incipiente temporada, el hecho de lidiar ante estos gigantes del disco pudiese aumentar sus opciones de un resultado a la altura.

En las piernas de la cienfueguera Roxana Goméz irá igualmente la representación antillana. Finalista mundial y olímpica, la recordista de los 400 m del atletismo cubano batallará contra figuras establecidas como Salwa Eid Naser, de Bharéin; Amber Anning, de Gran Bretaña; y Nickisha Pryce, de Jamaica.

La primera parada de la Liga del Diamante 2026 no solo será un evento deportivo de primer nivel, sino una vitrina de la capacidad organizativa y el poder de atracción internacional hacia el gigante asiático.

El certamen ha pasado de ser una sede habitual al epicentro del inicio de la campaña, confirmando el estatus de lujo con un cartel plagado de estrellas mundiales, entre las que sobresalen el pertiguista Mondo Duplantis, los vallistas Karsten Warholm y Tobi Amusan, así como las fondistas Jessica Hull y Faith Kipyegon. (Por Carlos Manuel Bernal López) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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