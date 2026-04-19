Matanzas Sub-13 y Cárdenas Sub-11 campeones del Nacional de fútbol

Matanzas se proclamó campeón del Torneo Nacional Zonal de fútbol Sub-13, tras imponerse con autoridad 5 goles a 0 sobre Madruga, de Mayabeque, en la final disputada en la pista Pepe Suárez. El conjunto yumurino dominó de principio a fin y dejó sin opciones a su rival en el choque decisivo.

Con un juego ofensivo bien estructurado y alta efectividad de cara al gol, Matanzas marcó diferencias desde los primeros minutos. La ventaja temprana condicionó el desarrollo del partido y permitió a los dirigidos por Leonardo Torres manejar el ritmo con orden y claridad táctica.

Madruga intentó reaccionar, pero no logró sostener el empuje ante un rival que mantuvo la presión y amplió la ventaja con el paso del tiempo.En el partido por el tercer lugar, Cárdenas aseguró la medalla de bronce al vencer 2-0 a Arroyo Naranjo, de La Habana, en un duelo donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades y cerrar con solidez defensiva.

La jornada final se vivió como una celebración del fútbol base, con la presencia activa de padres y profesores respaldando a los equipos y priorizando el disfrute de los niños en competencia. El ambiente en el área deportiva acompañó cada uno de los encuentros.

Además de la categoría Sub-13, el programa incluyó partidos pioneriles de cuarto y quinto grado, donde Cárdenas se coronó campeón mostrando gran solidez en ataque y defensa, reflejo de la excelente preparación del fútbol base en el territorio. Además, hubo presentaciones de pequeñas ligas en la categoría Sub- 9, donde dan los primeros pasos en el fútbol base, en una fecha que integró competencia y formación deportiva.

Matanzas Sub-13 avanza a la final del nacional de fútbol

Matanzas aseguró su presencia en la final del campeonato nacional de fútbol Sub-13 tras superar a Cárdenas en un duelo intenso disputado en la pista Pepe Suárez, sede del conjunto local. El encuentro concluyó con empate 2-2 en el tiempo reglamentario y se decidió desde el punto penal, donde los yumurinos mostraron mayor precisión.

El equipo anfitrión abrió el marcador con un gol desde los once pasos, en un inicio que marcó el tono competitivo del partido. Sin embargo, Matanzas respondió con un disparo desde fuera del área que devolvió la paridad en un choque de constante ida y vuelta.

Antes del descanso, los visitantes tomaron ventaja también desde el punto penal, tras una expulsión en el conjunto local provocada por una falta en una acción clara de gol. Con superioridad numérica, los dirigidos por Leonardo Torres lograron inclinar momentáneamente el marcador a su favor.

Lejos de replegarse, el equipo de Cárdenas, bajo la conducción de Renier Fis Solís, reaccionó con determinación pese a jugar con un hombre menos. Su presión ofensiva encontró recompensa con el empate que llevó el partido a la tanda de penales, confirmando la paridad que ha caracterizado los enfrentamientos entre ambos conjuntos en el torneo.

En la definición, Matanzas fue más efectivo y selló su clasificación a la final. Ahora, los yumurinos esperan por el ganador del duelo entre Madruga y La Habana, del que saldrá su rival en la disputa por el título de la categoría.