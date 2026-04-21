Varadero acelera su transformación digital con nuevas soluciones

El proyecto de convertir al principal polo turístico de sol y playa de Cuba en un Destino Turístico Inteligente (DTI) avanza con paso firme luego de una capacitación estratégica desarrollada recientemente en Varadero, donde se presentaron las nuevas soluciones de la plataforma Transfermóvil diseñadas para mejorar la experiencia de visitantes y residentes.

La jornada, que contó con la participación de Pavel Pavón Vargas, Director de Informática del MINTUR; Julio García, fundador del proyecto Transfermóvil; así como directivos y líderes de la provincia, demostró que Varadero se prepara para un salto cualitativo en la gestión turística mediante el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Durante la capacitación se presentaron las nuevas soluciones de Transfermóvil, entre las que destacan MiBoleto, Votomóvil, manillas electrónicas y MiTurno, herramientas digitales que ya comienzan a implementarse en el territorio para optimizar servicios turísticos y agilizar trámites cotidianos.

Estás aplicaciones facilitarán la venta electrónica de boletos para espectáculos, transportes y eventos; abrirán nuevas vías de interacción con los turistas mediante encuestas y sondeos en tiempo real; permitirán la identificación y pago sin contacto en hoteles y áreas recreativas, y agilizarán la gestión de turnos para servicios bancarios, trámites y atenciones al público.

La integración de estas aplicaciones a la plataforma Transfermóvil —ampliamente utilizada por los cubanos para el pago de servicios, la recarga de saldo telefónico y las transferencias bancarias— constituye un paso decisivo en la digitalización de la experiencia turística y ciudadana en Varadero.

La transformación digital del principal balneario cubano es uno de los proyectos insignia del Parque Científico Tecnológico de Matanzas (PCTM), entidad que, a pocos meses de celebrar su quinto aniversario, ha enfocado sus esfuerzos en la reformulación del macroproyecto original “Varadero, ciudad digital” hacia un Destino Turístico Inteligente certificado bajo normas internacionales.

Según explicó la dirección del PCTM, el proyecto abarca actualmente 28 subproyectos, con énfasis en los 18 que se encuentran en fase de elaboración. Entre ellos descuella la creación de una Oficina de DTI que, a tiempo completo, tendrá el encargo de monitorear, dar seguimiento y controlar el funcionamiento de los procesos turísticos a partir del análisis de datos en tiempo real.

El objetivo es cumplir con más del 20 por ciento de los indicadores establecidos, lo que les otorgaría la primera categoría en el proceso de certificación, que se realiza en colaboración con la entidad española Segittur, con permisos concedidos por la Unión Europea.

“El grupo de trabajo del proyecto Varadero DTI se reunió para seguir impulsando el desarrollo, incluso en el complejo contexto actual. El objetivo es cumplir con las metas previstas para la Feria del Turismo en mayo venidero y continuar avanzando. Porque el desarrollo no espera”, reza la publicación del PCTM en sus redes sociales.

El proyecto, que tiene como entidades implicadas a cadenas hoteleras, el Banco Nacional, el MINTUR y el propio Parque Científico Tecnológico como coordinador principal, aspira a posicionar a Varadero en el mapa global del turismo de vanguardia, optimizando la gestión y la experiencia del visitante mediante tecnología de punta.

Esta estrategia se suma a otras acciones de transformación digital impulsadas en el balneario, como la digitalización del peaje, la instalación de cartelería digital, la creación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y el cuadro de mando integrador para la toma de decisiones en tiempo real.

La conversión de Varadero en un Destino Turístico Inteligente no solo representa un avance en la calidad de los servicios turísticos, sino también un paso estratégico en el camino hacia la soberanía tecnológica de la nación, demostrando que, aun en medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo, Cuba apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible.

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