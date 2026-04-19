Real Sociedad campeona de la Copa del Rey

La Real Sociedad de San Sebastián se impuso en la tanda de penales al Atlético de Madrid para coronarse como campeona de la presente edición de la Copa del Rey.

La Real Sociedad se adelantó en el propio minuto inicial del encuentro, desarrollado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, gracias a una anotación en el minuto 1 de Ander Barrenetxea.La respuesta rojiblanca no tardó en llegar y a los 18 minutos de la primera parte el francés Antoine Griezmann sirvió un balón para que su compañero Ademola Lookman enviara el balón al fondo de las redes.

En el tiempo añadido de la primera parte del partido, el colegiado sancionó una falta del arquero del Atlético Juan Musso, como penal. El ariete Mikel Oyarzabal cobró de manera exquisita desde el punto penal para mandar a los suyos con ventaja al descanso.

Ya en la segunda parte del encuentro, la combinación entre los argentinos Thiago Almada y Julián Álvarez trajo el empate para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, lo que forzó el alargue.

En los 30 minutos de prórroga, las ocasiones comenzaron a sucederse para ambos planteles, con los guardametas agigantándose para mantener el marcador inamovible.

El silbatazo final del árbitro Javier Alberola Rojas indicó que el partido se decidiría desde los once pasos. Alexander Sorloth, designado para abrir la tanda de penales por los colchoneros, no pudo cumplir su cometido y recibió una parada por parte del arquero Unai Marrero.

Carlos Soler marcó el primero para los Txuri-Urdinak, mientras Julián Álvarez falló en la segunda oportunidad de los de la capital española.

Pablo Marín, quien había entrado de cambio en la segunda parte del encuentro, fue el encargado de finiquitar la tanda de penaltis para que los aficionados de la Real Sociedad pudieran cantar el alirón.

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