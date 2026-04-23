Miembros de la directiva de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Matanzas recorrieron diferentes instituciones educativas de la cabecera provincial en un ejercicio de formación vocacional sobre el periodismo.

Con la finalidad de desarrollar un encuentro de formación vocacional con los estudiantes y conocer jóvenes que muestren interés por estudiar la carrera de Periodismo, fueron visitados los Institutos Preuniversitarios Enrique Hart Dávalos, José Luis Dubrocq y la Escuela Formadora de Maestros, donde reciben clases en la actualidad los alumnos de la vocacional.

El presidente de la Upec en el territorio yumurino, Pedro Rizo Martínez, dialogó con los estudiantes sobre las bondades de la carrera, los campos en los que se pueden desempeñar una vez concluidos los estudios y los diferentes parámetros que componen la prueba de aptitud.

Otros temas objeto de debate fueron el requisito de pasar el servicio militar voluntario en el caso de las mujeres, las asignaturas que forman parte del currículum estudiantil y la posibilidad de integrarse al colegio universitario en el duodécimo grado.

Haila Carrazana Horruitiner, graduada de la segunda generación del colegio universitario, quien cursa el primer año de Periodismo en la Universidad de Matanzas, conversó con los estudiantes sobre su experiencia en el servicio militar y lo maravilloso de la especialidad.

“Estudiar Periodismo siempre fue un sueño y gracias al colegio universitario pude adquirir herramientas que ahora puedo emplear en la carrera”.

El futuro se decide desde la formación vocacional. Foto: George Carlos Roger Suárez

“Existe un concepto erróneo de que el servicio militar para las mujeres es algo negativo y, muy por el contrario, en mi caso contribuyó a mi formación integral, ya que además de las acciones de la vida de unidad mantuve el vínculo con la academia”.

Como particularidad para este año, los estudiantes de duodécimo grado que no pasaron el colegio podrán presentarse a las pruebas de aptitud y, en caso de aprobar, recibirán la carrera.

La estudiante del IPU Enrique Hart Dávalos, Amanda Gómez Milián señaló que los espacios para la formación vocacional contribuyen a que los estudiantes puedan tener una mejor orientación.

“Poder tener más información sobre lo que abarcan las carreras y conocer las experiencias de personas ya graduadas ayuda a que en el futuro podamos decantarnos por estudiarlas”.

El correcto desarrollo de las acciones de formación vocacional contribuye a una acertada decisión en torno al futuro de los jóvenes profesionales que guiarán el país.

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