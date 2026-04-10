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Círculos infantiles, obra de infinito amor

10 de abril de 2026 0 comment
Círculos infantiles, obra de infinito amor

Lograr el máximo desarrollo integral de los niños desde tempranas edades, así como satisfacer sus necesidades básicas durante la primera infancia constituye una prioridad para los círculos infantiles.

Círculos infantiles, obra de infinito amor
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Estás instituciones además de contribuir a la enseñanza y cuidado de los niños, durante más de seis décadas han favorecido la integración plena de la mujer a la sociedad y constituyen una fortaleza dentro de la atención temprana a la primera infancia.

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Creados el 10 de abril de 1961 en La Habana por iniciativa de Vilma Espín y Fidel Castro los círculos infantiles estimulan el desarrollo mental y físico y el crecimiento armónico, siempre desde la base del amor y el respeto.

Círculos infantiles, obra de infinito amor

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Hoy cumplen 65 años de fundados y desde #PeriodicoGiron felicitamos a quienes hacen posible esta obra de infinito amor a pesar de las carencias materiales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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