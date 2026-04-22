Mipyme estatal se fortalece y firma por la Patria en Matanzas  

Soluciones CEDAI Atenas, joven mipyme estatal con sede en esta ciudad, se fortalece mediante la constitución de un núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC) con militantes de su colectivo laboral, y conectó la acción con el apoyo al movimiento Mi firma por la Patria.

El núcleo del Partido constituye la vanguardia política de la entidad, contribuirá al fortalecimiento de los valores en nuestros trabajadores, y también a movilizar al colectivo para el cumplimiento de los objetivos sociales y productivos que tenemos, aseveró Tania Suárez García, directora de Soluciones CEDAI Atenas.

En conversación exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, Suárez García felicitó a Clara Beatriz Rodríguez Hernández, que asume la responsabilidad de secretaria, y apuntó que el núcleo del PCC también ejerce una influencia activa en el control de la producción, los servicios, la disciplina, y esto incluye el análisis del cumplimiento de los planes económicos.

El Partido presta atención a la calidad de los servicios, al ahorro de recursos, al enfrentamiento a ilegalidades e indisciplinas, promueve el diálogo, escucha las críticas y sugerencias, y vela por que se atiendan los planteamientos de los trabajadores y se les responda, destacó la directora de la sociedad mercantil.

Soluciones CEDAI Atenas tiene el objeto social de brindar servicios integrales de ingeniería, proyectos técnicos ejecutivos y asistencia técnica, en sistemas automáticos, eléctricos y mecánicos; radica en calle San Vicente 276 número 17 mil 502, entre avenida primera 175 y avenida novena 183, en la barriada de Pueblo Nuevo, en esta ciudad.

Desde su surgimiento, la mipyme estatal apoya proyectos decisivos para el país, por ejemplo, participó en la construcción de los parques solares de 21.8 megawatts en la provincia de Matanzas, y asumió un rol fundamental en la instalación y puesta en marcha de kits fotovoltaicos de dos kilowatts como parte del programa gubernamental para asegurar servicios esenciales en centros vitales.

Mi firma por la Patria constituye un llamamiento realizado por organizaciones de la sociedad civil revolucionaria cubana que, junto a la Asociación Cubana de Naciones Unidas, abogan por irradiar solidaridad, sentido de justicia, demostrar el respaldo a la vocación de paz de Cuba y el rechazo al bloqueo económico que impone los Estados Unidos a la isla; en todo el país, el pueblo responde a la iniciativa desde el 19 de abril reciente.