Trabajadores de Unión de Reyes reafirman compromiso con la Patria

Este domingo, una significativa jornada de trabajo voluntario en la cabecera municipal de Unión de Reyes reunió a trabajadores de diferentes sectores y vecinos de la comunidad para embellecer la entrada del municipio, bajo el lema Por Cuba y por la Patria.

La actividad la dedicaron al 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón y a la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

El acto concluyó con una declaración de principios, en la que los participantes expresaron su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Fotos: De la autora y Yaudel Rodríguez Vento

En su intervención, Andro Puñales Jaime, estudiante de Medicina, condenó la política imperialista y denunció las dificultades que enfrenta el sistema de salud cubano debido a la falta de medicamentos e insumos esenciales para la atención primaria, la protección de las madres y los niños, y la rehabilitación de los pacientes.

La jornada también contó con la participación de Iyolexis Amores Olivera, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en el municipio, quien dio lectura a la convocatoria por el 1 de Mayo, destacando la importancia de la unidad y la lucha de los trabajadores cubanos en defensa de la Revolución.

Además, Hanoi Moreno, trabajador de la emisora municipal Radio Unión, invitó a los presentes a dejar su firma por la Patria como muestra de apoyo al proceso revolucionario.

Con la aspiración de alcanzar las 15 000 firmas antes del 30 de abril, la campaña tiene como objetivo reafirmar el compromiso de los cubanos con la defensa de su independencia y soberanía.

Este acto de reafirmación fue un claro testimonio del espíritu de resistencia y unidad que caracteriza a los trabajadores de Unión de Reyes, quienes, más allá de una simple labor de embellecimiento, demostraron su inquebrantable lealtad a la Revolución y su firme convicción de que la defensa de Cuba es un deber supremo para cada ciudadano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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