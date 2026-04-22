“Charlotte Corday. Poema dramático” ahora en escultura de madera

“Charlotte Corday. Poema dramático”, de Nara Mansur Cao, inspira la pieza número 27 del Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana, creada por el escultor Adán Rodríguez Falcón y develada hoy en la Casa de la Memoria Escénica.

Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa, explicó que se ubica la pieza en el último espacio disponible en esa habitación, y aprovechó la cita para recordar a autores evocados en el museo que fallecieron a finales del año 2025 y durante este 2026, dígase Gerardo Fulleda León, Gilberto Subiaurt, Cristina Rebull y Salvador Lemis.

Mediante mensaje audiovisual concebido por Mansur Cao para la ocasión, agradeció el gesto de la Casa de la Memoria Escénica por incluir su obra en el Museo de Esculturas en Madera y se anunció feliz de que los personajes salgan de los libros y de entre telones, y aborden otros espacios.

Tras la develación de la pieza, Sheila Díaz y Sheila Castellanos, integrantes del grupo Estudio Teatral La Chinche, dirigido por Lizette Silverio Valdés, ofrecieron a los asistentes la representación de un fragmento de la obra teatral y ganaron abundantes aplausos de la audiencia.

Durante un panel desarrollado en la Sala Abelardo Estorino, Brian Pablo G. Lleonart, escritor, periodista y especialista de la Casa de la Memoria, expuso que la pieza inaugurada no representa el cuerpo, ni la escena completa, ni siquiera el crimen, representa la cabeza: el lugar donde se incuban las ideas, las obsesiones, las ficciones que justifican la historia.

Lleonart reparó en que se trata de “una cabeza sola, cercenada como en la guillotina, pero aún viva: de ella brotan ramas, nervaduras, ramificaciones que evocan los múltiples discursos de la revolución. El diseño de Adán Rodríguez Falcón propone precisamente esa tensión: no estamos ante una figura detenida, sino ante un organismo en expansión».

Los colores de la bandera francesa —azul, blanco, rojo—, atraviesan la madera como una memoria política; no se trata de una mera actitud decorativa, sino de una inscripción histórica: la Revolución francesa como matriz simbólica de otras revoluciones, incluida la nuestra, apuntó Lleonart.

También este martes, Norge Céspedes, periodista y escritor, presentó la muestra del mes como la propuesta de un diálogo múltiple, desde un programa de mano que deja traslucir una interesante experiencia de promoción teatral en la etapa republicana, y desde un conjunto de caricaturas de Gustavo Prado Álvarez (Pitín) (Villa Clara, Ranchuelo, 1931 – Matanzas, 2018) que reflejan con chispeante agudeza el día a día de la Cuba contemporánea.

Resultó propicia la ocasión para la entrega del Libro del Donante al Archivo Histórico Provincial de Matanzas, por la colaboración con el Archivo de la Memoria Escénica, y la actriz Miriam Muñoz, Premio Nacional de Teatro, cedió al archivo el Premio José Ramón Brene otorgado al extinto Gilberto Subiaurt (1958-2026) por la obra de la Vida.

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