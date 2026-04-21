Festival por la Salud acerca la medicina al pueblo

Su pelo blanco, su paso firme y la alegría en los ojos definen a Porfiria Ernestina Herrera, una adulta mayor de 83 años que llegó al Policlínico Octavio de la Concepción en Alacranes con la esperanza de encontrar respuestas… y las encontró.

Allí recibió atención de especialistas del Hospital Faustino Pérez de Matanzas, como parte de un Festival por la Salud que, por primera vez en este territorio, reunió a 17 especialidades médicas en una misma jornada.

La iniciativa transformó el policlínico en un escenario de atención integral, donde confluyeron saberes de la cardiología, reumatología, angiología, cirugía y otras ramas altamente demandadas. “Me siento feliz y contenta por la atención y me voy con todos los medicamentos que necesito”, expresó emocionada Porfiria, agradecida también por los insumos médicos donados por asociaciones italianas junto a representantes de Flora, la Botica de la Abuela en La Habana.

UN MODELO QUE INTEGRA NIVELES DE ATENCIÓN

Para la Licenciada en Enfermería Francisca Cristina González Miguez, , diplomada en el manejo del pie diabético y Heberprot- P , la experiencia resulta “maravillosa” y necesaria. Destacó la presencia de angiología, una especialidad clave para estos pacientes, y subrayó la importancia de repetir estos encuentros con sistematicidad, ya que permiten diagnósticos más completos en un solo espacio.

En esa misma línea, Yamira López García, directora general de Salud en Matanzas, enfatizó que este tipo de acciones reflejan la integración real entre la atención primaria y secundaria. “Somos un único sistema enfocado en el bienestar de la población”, afirmó, al tiempo que resaltó cómo estas jornadas permiten realizar incluso más de 200 consultas en un día, incluyendo servicios como cirugía menor.

En un contexto marcado por limitaciones energéticas y dificultades con el transporte, estos festivales se convierten en una solución concreta para acercar los servicios especializados a la comunidad. Trasladar a los pacientes hacia cabeceras provinciales resulta cada vez más complejo; por ello, la estrategia de llevar a los especialistas hasta los municipios responde a una prioridad clara dentro de las políticas sociales.

«Con el apoyo logístico del sistema de Salud y la voluntad política de las autoridades, estos eventos lo desarrollamos de forma rotativa cada sábado en distintos territorios de la provincia. Ya hemos llegado a zonas como la Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande, Perico y Cárdenas, priorizando comunidades vulnerables y en transformación».

DONACIONES QUE SANAN

Durante el Festival por la Salud, también realizaron la entrega a pacientes que lo necesitaban de productos de Medicina Natural y Tradicional provenientes de Flora, la Botica de La Abuela, dirigidos por el doctor Rodolfo Arencibia Figueroa y Yisniel Troche, emprendimiento dedicado además a promover y comercializar plantas medicinales.

Ubicado en el consejo popular Punta Brava, en el municipio habanero de La Lisa, este reconocido Proyecto de Desarrollo Local se caracteriza por el procesamiento de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, todas cultivadas bajo principios agroecológicos en fincas destinadas a este propósito.

Estas donaciones fortalecen el uso de terapias naturales como complemento a los tratamientos convencionales, ampliando las opciones de atención para los pacientes y promoviendo prácticas más sostenibles y accesibles dentro del sistema de Salud.

El sistema de salud matancero se mantiene activo en las comunidades, reafirmando su papel dentro de las conquistas sociales del país. Estos festivales no solo alivian dolencias físicas, sino que también fortalecen la confianza de la población.

La iniciativa no representa un hecho aislado, sino parte de una estrategia sostenida que coloca al paciente en el centro. Allí, entre batas blancas, diagnósticos oportunos y palabras de aliento, se construye algo más profundo: la certeza de que la salud sigue siendo un derecho defendido, incluso en los escenarios más complejos.