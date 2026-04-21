Universidad de Matanzas informa sobre plan sectorial

La Universidad de Matanzas informa a la comunidad estudiantil sobre aspectos asociados a la regularizar la titularidad de las líneas telefónicas móviles para brindar acceso al plan sectorial.

De acuerdo con las orientaciones emitidas recientemente, los estudiantes que actualmente utilizan una línea telefónica que no se encuentra registrada a su nombre deberán acudir, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., a cualquier oficina comercial de la ETECSA, portando su carné de estudiante y carné de identidad.

En estas unidades podrán solicitar la adjudicación de la línea que utilizan o, en caso necesario, realizar la compra de una nueva.

Con el propósito de facilitar la atención, se ha dispuesto que los estudiantes universitarios cuenten con una cola diferenciada del resto de los clientes. Para ello, deberán identificarse en la entrada de la oficina como estudiantes universitarios ante el personal encargado.

Una vez concluido el trámite, será necesario esperar entre 24 y 48 horas para proceder a la creación de una cuenta en la tienda de Servicios en Línea, paso que permitirá posteriormente activar la compra del plan sectorial.

Asimismo, se informa que, ante cualquier error en la creación de la cuenta o en el proceso de activación del plan sectorial, los estudiantes deberán realizar una captura de pantalla del mensaje de error y comunicarse vía WhatsApp a los números 52642266 o 52642277, explicando la situación presentada. En caso de no lograr la solución por esta vía, podrán acudir directamente a las unidades correspondientes para recibir asistencia especializada.

La Universidad de Matanzas exhorta a los estudiantes a cumplir con estas indicaciones para garantizar el acceso oportuno a los beneficios del plan sectorial y contribuir a un proceso ágil y organizado teniendo en cuenta que la regularización constituye requisito indispensable para acceder a la compra del plan sectorial.

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