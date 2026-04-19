En Matanzas, Primer Festival Internacional de Rumba Guaguancó

La provincia de Matanzas, en conjunto con La Habana, resulta cuna de géneros afrocubanos como la rumba y el guaguancó.

El territorio yumurino cuenta con la dicha de ser el lugar donde nació José Rosario Oviedo, popularmente conocido como Malanga, uno de los referentes de obligatoria mención cuando se cuenta la historia de la rumba en la mayor de las Antillas.

Matanzas también tiene el privilegio de contar con agrupaciones rumberas emblemáticas como Los Muñequitos de Matanzas y Columbia del Puerto.

Pese a la compleja situación que afronta el mayor archipiélago caribeño, el desarrollo de la rumba y los esfuerzos por realizar eventos que contribuyan a fomentar el gusto por los géneros afrocubanos en la población no se detienen.

Muestra de ello resulta la realización de la primera edición del Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero, previsto a desarrollarse del 23 al 26 de abril.

A propósito del evento musical, Diosdado Enier Ramos Aldazábal, director artístico de Los Muñequitos de Matanzas, en una reciente entrevista dialogó sobre la significación del mismo para la rumba matancera y los nuevos proyectos en los que trabaja el grupo.

“Esta primera edición del Festival Guaguancó Matancero, precisamente aquí en la cuna de la rumba, es algo que nos mantiene a todos los músicos y a las agrupaciones con altas expectativas, porque, como todos saben, Matanzas es una ciudad donde siempre se ha tocado, bailado y se ha cantado rumba”.

“Aquí, en nuestra urbe, se mantienen las tradiciones folclóricas, donde tenemos el arará, el yesá, el abacuá y otras tantas culturas emblemáticas que han trascendido por toda Cuba y en el mundo entero”.

“Hacer el festival es algo superimportante porque era un evento muy esperado en nuestra ciudad y por el público que siempre se ha mantenido fiel a la rumba”.

“Lo más importante es justamente la unión de todas las agrupaciones rumberas de nuestra ciudad, en pos del único objetivo de enaltecer la cultura afrocubana y darle un espacio al bailador, donde consumir lo nuevo que se está haciendo en materia de rumba en el país y en el mundo”.

El también bailarín conocido en el mundo artístico como Figurín resaltó que Los Muñequitos están inmersos en una nueva producción discográfica que por primera vez en la historia pueda agrupar a todas las agrupaciones de la provincia.

“Los Muñequitos estamos trabajando en nuevas melodías, temas y canciones que ya se habían hecho desde los años 50 y 60 y que hemos venido rescatando, dándoles un toque de evolución a estos tiempos, pero siempre manteniendo la esencia, esa semilla, ese legado que nos dejaron nuestros ancestros”.

“Ahora mismo trabajamos en un nuevo disco que lleva el nombre Cuna de la Rumba Guaguancó Matancero, donde están vinculadas todas las agrupaciones de Matanzas y algunos invitados especiales”.

La rumba y el guaguancó son géneros musicales que han trascendido en el tiempo desde la época en que Cuba era colonia y que en Matanzas, grupos como Muñequitos de Matanzas logran transformar en más que un género un fenómeno sociocultural estrechamente vinculado a la historia de la ciudad.