Festival de Salud en poblado crucial de la victoria de Girón

A solo días de conmemorarse el 65 aniversario de la épica victoria contra el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, un lugar definitivo para ese triunfo como lo fue el poblado de Pálpite se convirtió en sede de un Festival por la Salud.

Tomado por un ejército de batas blancas, el “encuentro fortalece la atención médica, promueve la prevención y demuestra una vez más el compromiso colectivo con el bienestar de nuestras familias en la Ciénaga de Zapata”, publicó en su cuenta de la red social Facebook la Dirección Municipal de Salud en el sureño territorio.

Los habitantes de esa comunidad recibieron la atención de galenos de varias especialidades, de residentes y tecnólogos de la salud de los hospitales Provincial Comandante Faustino Pérez, en Matanzas, y del Iluminado Rodríguez, en Jagüey Grande, y de instituciones sanitarias cenagueras.

También en homenaje a la victoria de Playa Girón, por estos días la Ciénaga de Zapata es epicentro de jornadas de donación de sangre, de actividades docentes y pediátricas, y de espacios de rehabilitación integral en Pálpite y en el Policlínico Celia Sánchez Manduley.

En esa apuesta por la salud en una de las regiones más olvidadas antes del triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, en el foco de la atención está la tercera edad, beneficiada con actividades como gimnasia cerebral, y terapia cognitivo-conductual en el Proyecto Comunitario del Cuidado a la Senectud.

Profesionales entienden la gestión sanitaria en ese municipio como el enlace con cada poblado, donde la medicina se convierte en un puente entre la naturaleza, la comunidad y la esperanza.

La Ciénaga de Zapata es un agreste territorio ubicado en el sur de la provincia de Matanzas, cuenta con unos 9 mil pobladores en una veintena de comunidades, y posee 4 mil 520 kilómetros cuadrados de extensión territorial.

Estas características demográficas y geográficas convierten a la demarcación en el más grande municipio de la Mayor de las Antillas y, a su vez, el menos poblado de esta nación caribeña.

En el inicio de la invasión por Playa Girón, el 17 de abril de 1961, Fidel Castro Ruz había ordenado evitar que los mercenarios se hicieran fuertes en Pálpite.Él había intuido la relevancia estratégica de la defensa de la región y no se equivocó. Ello resultó crucial en la victoria obtenida horas después, acontecimiento que pasó a la historia como la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina.