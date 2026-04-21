El próximo 2 de mayo comenzará la Liga Élite del Beisbol Cubano

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) solicitó que se haga público el anuncio de la celebración de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano, la cual comenzará el próximo 2 de mayo. A continuación, reproducimos la información.

Información de la FCBS

Por lo que representa la pelota en el imaginario popular cubano, por estar asida a las raíces culturales y de identidad nacional, y porque es un reclamo del pueblo, a partir del 2 de mayo Cuba desplegará la IV Liga Élite de Beisbol.

A pesar de la situación que vive el país por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, y por el cerco energético con el cual pretende estrangular a toda una nación, la pelota regresa a los estadios, a los hogares y al sentir de cada cubana y cubano.

En un colosal esfuerzo, en medio de ese adverso panorama, la Liga se jugará en cada uno de los estadios de los seis equipos que lograron su clasificación en la pasada 64 Serie Nacional.

La etapa clasificatoria se jugará entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con 40 desafíos para cada equipo, en subseries de cuatro encuentros. Las semifinales, con play off de siete a ganar cuatro y con un día de traslado después del segundo y quinto desafíos, están pactadas entre el 21 y el 30 de junio. La final, con el mismo formato, será del día 2 al 10 de julio.

Como en las ediciones anteriores, habrá toma de refuerzos, la que se celebrará este martes 21, a las 10 a.m. Cada escuadra estará integrada por 20 jugadores de las plantillas que los clasificó a la Liga Élite, y podrá tomar para su fortalecimiento a siete peloteros de una bolsa confeccionada por FCBS.

Las cuatro primeras rondas de fortalecimiento serán solo de esa selección y las otras tres libres, siempre que los peloteros sean elegibles. No se aceptará que un director incluya a un atleta de su equipo de la Serie Nacional, por encima de los 20 que previamente escogió.

Los horarios de juegos serán a las dos de la tarde, y los suspendidos o sellados se solucionarán en el contexto de la subserie que se está celebrando, pues no habrá partidos de recuperación al final del calendario preliminar. Los cuatro primeros en victorias y derrotas serán los que pasarán a la siguiente fase.

Este martes 21 también se celebrará una reunión técnica, antes de la toma de refuerzos.