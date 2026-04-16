La cuarta edición de la Liga Élite del béisbol cubano tiene prevista su fecha de inicio para el venidero 2 de mayo, según informó el estadístico Arnelio Álvarez de la Uz en su perfil en la red social Facebook.

La justa que agrupa a los seis primeros equipos clasificados de la Serie Nacional tiene calendario de 50 desafíos, 10 por cada equipo, con cotejos como home club y visitador.

La publicación también expone que no se desarrollará el formato de burbuja, por lo que los partidos serán en cada una de las sedes de los equipos participantes.

La Comisión Nacional de Béisbol, ente rector del deporte del bate y la pelota en el país, deberá anunciar en las próximas jornadas la fecha para que los directores puedan elegir los refuerzos.

Como peculiaridad de esta cuarta edición, nuevamente el campeón vigente no participará en el torneo por no haber alcanzado un cupo entre los clasificados.

En medio de la compleja situación que afronta el país, como consecuencia del recrudecimiento de la política norteamericana, la cuarta edición de la Liga Élite del béisbol cubano ya tiene fecha definida para su inicio. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también