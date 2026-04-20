Con el tatami listo para la confrontación por equipos mixtos, concluyó en Ciudad de Panamá el torneo individual del Campeonato Panamericano de Judo.

Para la fecha de cierre, Cuba dependió de ocho representantes, aunque sólo tres llegaron a la discusión de las preseas, incluyendo los laureados matanceros Iván Silva y Andy Granda.

Silva protagonizó la mejor actuación de los nuestros, al acceder a la final de los 100 kilogramos, división en la que compite desde el año anterior. En cuartos de final sometió al dominicano Oscar Santana, antes de un duelo de revancha frente al colombiano Francisco Balanta.

El cafetero le había ganado al antillano en las Copas Centroamericanas de Panamá y Guatemala, ambas ocasiones en combates por el oro. No obstante, el subcampeón mundial de 2018 venció esta vez por wazari. Ya en la final tocó vérselas ante el brasileño Leonardo Goncalves, monarca de la categoría de peso en 2025 y cuarto del ranking mundial.

En el enfrentamiento por el cetro, Goncalves mantuvo la presión constante sobre su adversario, al punto de colocarlo cerca de la descalificación por shidos o faltas. Pese a la exigencia táctica, Silva extendió el pleito a la Regla de Oro, donde el carioca marcó wazari que decretó el éxito. Pese al revés, Iván contabiliza 560 puntos para el escalafón universal, donde aparece en el escaño 31. Con esta sumatoria, debe escalar en la siguiente actualización hasta los 20 primeros del orden.

Andy Granda, primer preclasificado en +100 kilos, inició sonriente su incursión al dominar a Luis Amezquita, de Venezuela. El chileno Francisco Solís, a la postre ganador del metal áureo, sorprendió al jovellanense con un wazari que lo mandó al tatami, donde no pudo levantarse y cedió por técnica de Osae komi waza (inmovilización).

Granda se repuso de la derrota y por el bronce desbancó a José Nova, de República Dominicana. Si bien ve trunca la sucesión de cinco cetros continentales, el campeón mundial de 2022 se cuelga a su pecho otra medalla y agrega 400 unidades al listado del orbe. Tales puntos deben colocarlo muy cerca de los diez líderes del planeta.

Por las mujeres, Lian Benavides resultó la más destacada al culminar quinta en los 57 kilos. Única que por Cuba no logró el boleto hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ahora obtuvo el segundo mejor desempeño del sector femenino, por detrás del bronce de Dayanara Curbelo.

Naysdel Cardoso, por los 90 kg, finalizó séptimo, al tiempo que Rubén Romero (81 kg), Amado Montes (90 kg), Yainet Coronado (48 kg) y Daili Sentmanat (52 kg) tuvieron presentaciones efímeras, al caer en sus estrenos.

Cuba, a falta del evento colectivo, marcha segunda por naciones, gracias a dos oros, una plata y par de bronces. Brasil lideró la justa con catorce pergaminos, seis de ellos dorados. Estados Unidos, República Domincana, Canadá, Chile, Colombia y Venezuela conquistaron un puesto de honor cada uno. (Por: Por: Carlos Manuel Bernal López/Fotos: Confederación Panamericana de Judo) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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