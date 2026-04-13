Postales Matanceras: Evidencias nazis en Matanzas

Evidencias del armamento de infantería nazi utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, se conservan en el Museo Provincial Palacio de Junco.

Soldado nazi. Foto: tomada de internet

Las piezas, halladas años atrás en un basurero de la ciudad, fueron donadas por Ibrahim Niebla y están asociadas al trasiego internacional de objetos históricos. Investigadas por Pedro Machado, se corresponden a un casco militar de acero del año 1938 con la inscripción: Luftschtz (Protección aérea) y se observa uno de los brazos de la esvástica; y una careta antigás de 1939, con su máscara y filtro; además de su bolso transportador.

Con el ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre de 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1941, Cuba le declaraba la guerra a la Alemania nazi, poco después que lo hicieran los Estados Unidos. En mayo de 1945 el Ejército soviético y sus aliados libraron a la humanidad del genocidio implantado por las tropas del Reichfurer Adolfo Hitler. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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