Postales Matanceras: Evidencias nazis en Matanzas

Evidencias del armamento de infantería nazi utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, se conservan en el Museo Provincial Palacio de Junco.
Las piezas, halladas años atrás en un basurero de la ciudad, fueron donadas por Ibrahim Niebla y están asociadas al trasiego internacional de objetos históricos. Investigadas por Pedro Machado, se corresponden a un casco militar de acero del año 1938 con la inscripción: Luftschtz (Protección aérea) y se observa uno de los brazos de la esvástica; y una careta antigás de 1939, con su máscara y filtro; además de su bolso transportador.
Con el ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre de 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1941, Cuba le declaraba la guerra a la Alemania nazi, poco después que lo hicieran los Estados Unidos. En mayo de 1945 el Ejército soviético y sus aliados libraron a la humanidad del genocidio implantado por las tropas del Reichfurer Adolfo Hitler. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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