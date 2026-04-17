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Champions League: definidos los 4 mejores

Foto del avatar 17 de abril de 2026 0 comment
Champions League: definidos los 4 mejores. Foto: tomada de la web del evento

La Champions League ya tiene sus semifinalistas para luchar por el trofeo más preciado a nivel de clubes: Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Atlético de Madrid son los elegidos para imponerse a esta instancia que se disputará entre el 28 de abril y el 6 de mayo.

Entre ellos destacan el Arsenal y El Bayern, los dos mejores en la primera fase, sólidos contrincantes que continuaron demostrando las razones por las cuales se mantuvieron en la cima de la clasificación.

Los discípulos de Mikel Arteta se impusieron en cerrado duelo ante el Sporting de Lisboa, con solo un gol marcado en dos partidos de las piernas de Kai Havertz. Ahora deberán enfrentarse a los colchoneros para aspirar a levantar la Orejona por primera vez en su historia.

Por otro lado, los bávaros cerraron la primera ronda en la segunda posición y llegaron a cuartos para eliminar al Real Madrid contundentemente imponiéndose no solo en el global, sino también ganando cada uno de los partidos.

Aunque tuvieron sus tropiezos en la vuelta lograron tomar su ritmo ante unos merengues sin ideas claras y esperando siempre para contraatacar.

Con el sueño intacto de levantar la séptima de su palmarés, luego de su última consagración en 2020, el Bayern llega como uno de los favoritos, pero antes deberá superar al PSG, que busca mantenerse como vigente campeón del certamen.

Los encuentros de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán entre el 28 y 29 de abril en el Parque de los Príncipes de Francia y en el estadio Metropolitano de España, mientras que las revanchas se jugarán entre el 5 y 6 de mayo en el Allianz Arena de Alemania y el Emirates Stadium de Inglaterra. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Norys Castañeda Valera

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