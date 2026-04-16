Como una ceiba sagrada, la rumba en Matanzas crece inmensa por encima de nosotros y sus hojas, al zarandearlas el viento, provocan una música rítmica de güiro y timbal.

A la misma vez se afianza en el suelo más a más. Atraviesa diferentes estratos y de todos se alimenta. Firme en su hermosa terquedad, nos recuerda la importancia de todo aquello que permanece y brota al unísono.

Quizás por ello, este miércoles 15 de abril, Diosdado E. Ramos Aldazábal, (Figurín), al presentar en conferencia de prensa el primer Festival Internacional de Rumba, Guaguancó Matancero, el cual preside, argumentó:

«Hay música de las ramas que el viento puede arrancar, pero hay otra que viene de la raíz. Esa no puede destruirse, sin importar la tormenta o el rayo».

La rumba, como manifestación artística, surgió en Matanzas. Sin embargo, hasta el momento no existía un evento, el cual reuniera a sus dísimiles exponentes y sirviera como plataforma para su promoción, disfrute y debate. Por tal razón se crea el Festival, que se desarrollará desde el 23 hasta el 26 de abril en la capital de la provincia.

Anabel Suárez González, productora general, explicó que esta primera edición se le dedicará a la danza, como parte esencial de la idiosincracia de la rumba, y a la participación de las mujeres en su ejecución y popularización. Estas últimas en demasiadas ocasiones sin el reconocimiento merecido por su labor.

A través de las diferentes jornadas se realizarán talleres y competencias de baile, coloquios y por supuesto, conciertos.

Destaca el de cierre, llamado Otro gran rumbón, a efectuarse el sábado 25 en el parque La aurora. Comenzará a las 9:00 p.m y se vaticina su fin para las 4:00 a.m. Será un toque largo, frenético. Reunirá a un buen número de las agrupaciones rumberas del territorio: Los muñequitos de Matanzas, AfroCuba, Columbia del Puerto, Los Reyes del Tambor, Los Matanceros, Rumba Timba, Los Cuatro del Solar. Temblará la ciudad como se estremece el cuero de tambor, regio y rígido con unas manos que lo quiera y lo respete.

Para el Festival también se creó una canción: Somos de la calle, somos de la escuela. En dicha grabación, como sucederá en el gran toque de clausura participó la mayoría de las bandas cultivadoras de estos ritmos tradicionales. Se suma el Coro de Matanzas y la academia infantil La rumba soy yo.

El tema también funcionará como impulso para la conformación de un disco, donde por primera vez aparecerá la diversidad de la rumba local. «De matanceros y desde Matanzas«, comentó Figurín.

Yadiel Durán, presidente de la Asociación Hermanos Saíz y quien asumirá parte de la producción del evento, recalcó que esta iniciativa, organizada con aires internacionales, puede ser un paso para fomentar la profesionalización y promoción del estilo musical.

La colonización y la visión occidental que quería delimitar lo culto de lo popular, lo fino de lo bárbaro, empujó estos ritmos a las esquinas y a las costillas de los barrios pobres. Sin embargo, ellos gracias a su autenticidad, a esos viejos espíritus que se te meten en el tuétano, se han expandido al resto de la ciudad, como las raíces de una ceiba sagrada.

Por eso congratula encontrar presentaciones y clases de rumba en el Liceo Artístico, actualmente Sala White, sede en el siglo XIX de la rancia sacarocracia matancera y el compartir escenario, por ejemplo, con el Coro de Cámara. Nos hablan de sincretismo, de multicularidad, de riquezas fonéticas.

El Festival Internacional viene a saldar viejas deudas, a acentuar identidades locales y fortalecer un movimiento ya existente, pero disperso hasta ahora. Esta primera edición puede ser el calentamiento de los cueros para un concierto a desarrollarse durante generaciones. En un punto determinado la urbe sonará -el palpitar del cemento, el cierre de las ventanas, los motores de arranque- como una gran fiesta, como un hermoso ritual. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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