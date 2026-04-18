Reconocen labor en la conservación del patrimonio cultural

La Doctora en Ciencias Pedagógicas María Victoria Oliver Luis recibió el Premio provincial de Patrimonio Cultural, en el acto por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, celebrado este viernes, 17 de abril, en la Sala White de la Ciudad de Matanzas, por sus trascendentales aportes a la investigación, la promoción y defensa del patrimonio musical cubano.

Para el reconocimiento se tuvo en cuenta, además de la extensa obra de Oliver Luis en la protección del patrimonio, su protagónico papel en la conformación del expediente para la solicitud a la Unesco para la declaratoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

«Salvaguardar la cultura no solo es salvaguardar la historia, sino también es salvarnos a nosotros mismos de la barbarie», expresó la profesora al recibir el reconocimiento”.

Se entregó también el Premio provincial de Conservación al Hostal azul, importante casa colonial ubicada en el centro histórico, que se mantiene como una joya de la arquitectura matancera del siglo XIX», expresó Luisa Maritza Almeida Miranda, propietaria del inmueble.

Se reconoció, asimismo, la restauración del Mural de las Musas del Salón principal del Teatro Sauto, proceso que tuvo lugar en el año 2025, las acciones en la cubierta y el Salón de los Espejos», explicó Lisbet Caballero Hernández, una de las jóvenes que tuvo a su cargo la restauración.

En el acto se resaltó la labor del Museo Memorial Playa Girón, institución que preserva la memoria de este hecho histórico y que cumple el aniversario 50 de su fundación, con un buen estado de conservación, una adecuada museología y actualizada museografía.

Durante el encuentro la Camerata José White, bajo la dirección del Maestro, ofreció la interpretación de varios números del pentagrama nacional e internacional.

Desde 1984, cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos para sensibilizar y dar visibilidad al trabajo que se realiza en aras de la conservación y protección del patrimonio vivo o inmaterial cada vez más amenazado. El lema de este año es Patrimonio vivo y respuesta de emergencia.