Kelvin Calderón patea oro en el Open de Taekwondo de Santo Domingo

Medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el taekwondoca matancero Kelvin Calderón ganó la presea de oro en el Open de Santo Domingo, disputado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital dominicana.

El oriundo de Coliseo, en el municipio Jovellanos, obtuvo la cima al derrotar al colombiano Miguel Ángel Trejos, uno de los mejores exponentes de la región en la división de peso de hasta 80 kilogramos. La pelea devino revancha de la semifinal en Santiago 2023, cuando el cafetero venció al antillano 2-0 y lo mandó a la discusión del tercer escaño.

Ahora Calderón exhibió todo su arsenal, ese que lo colocó al borde de la clasificación olímpica. Cuando finalizaba el primer minuto de la ronda inicial, el matancero pegó par de patadas al tronco de su adversario para sumar cuatro unidades, en ventaja que no perdería jamás en el asalto. Pese a que Trejos, bronce mundial en Bakú hace tres años, logró recortar diferencias y pegarse a solo un punto, Kelvin controló muy bien las acciones y dominó el asalto con tanteador de 10-5.

Mucho más reñida fue la segunda ronda, donde ambos contendientes llegaron sin marcarse acción alguna hasta los compases finales. Kelvin Calderón aprovechó la pierna izquierda y marcó al peto electrónico del rival, en marcaje de dos puntos que sentenciaron el duelo a su favor con apenas 18 segundos por concluir la batalla.

El título fue a parar entonces al cuello del cubano, dominante en los dos segmentos. Para él constituye el segundo cetro en la historia del evento quisqueyano, pues sumó oro en 2024.

Tras el retiro del doble medallista bajo los cinco aros, el santiaguero Rafael Alba, ahora el yumurino es el hombre de mayor experiencia en el renovado conjunto varonil de taekwondo en Cuba. Este metal áureo, único de la delegación criolla en el Open, reafirma el potencial del peleador. Además, suma importantes diez puntos al ranking mundial, debido a la categoría G1 del evento según el escalafón de la Federación Internacional.

Antes, Kelvin y todos los exponentes cubanos consiguieron los cupos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El taekwondo de la Mayor de las Antillas tendrá representación en la cita multideportiva tanto en la modalidad de Kyorugui (combate) como en Poomsae (forma) y el novedoso formato mixto TK4. (Por: Carlos Manuel Bernal López/TV Yumurí)

Lea también