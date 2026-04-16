El Museo Memorial Playa Girón ha acogido desde su fundación y hasta el cierre de marzo de este año la impresionante cifra de 2 297 607 visitantes, lo que lo posiciona como una de las instituciones culturales de mayor impacto en nuestro país al mostrar la historia mediante una museografía que incluye las nuevas tecnologías.

Según detalló a JR su directora, Dulce María Limonta del Pozo, el centro atesora más de 1 500 piezas con un grado bueno de conservación, de ellas 207 expuestas en las cuatro salas permanentes, la mayoría relacionadas con los mártires, como documentos, fotografías, mapas, condecoraciones y reconocimientos, armamentos, vestuarios y numerosas pertenencias de los caídos.

Recordó que el principal artífice de la victoria, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, visitó ese local dos veces durante la inauguración del museo en 1976; luego en el año 1996 volvió a recorrer sus salas, junto al norteamericano Dan Rather, periodista y presentador de noticias de CBS Evening News. En 2001, al celebrarse la Conferencia Internacional Girón 40 años después, caminó por los exteriores, cerca del museo.

Nemesia Rodríguez Montano acaricia la réplica de sus zapaticos blancos. Foto: Hugo García

En estas cinco décadas, se ratifica entre las piezas más impresionantes el par de zapaticos que pertenecieron a Nemesia Rodríguez Montano, agujereados por la metralla y cuyo hecho quedó recogido en el poema Elegía de los zapaticos blancos, del poeta Jesús Orta Ruiz. Igualmente, llama la atención de los visitantes el uniforme con impactos de bala perteneciente a Eduardo García Delgado, el joven que escribió con su sangre el nombre de Fidel, como muestra de su lealtad y convicciones revolucionarias.

En las dos salas interiores se muestra parte del armamento empleado por la brigada 2506, como un mortero de 81 milímetros Mod-35 y una ametralladora Browning, ambas norteamericanas.

Asimismo, se aprecia el armamento de los combatientes cubanos, como la ametralladora pesada Mod-37 y morteros de 82 y 120 milímetros.

En las áreas exteriores se encuentra un caza Sea Fury, de fabricación británica, un tanque T 34 y un cañón autopropulsado SAU 100; además de un tanque M-41 ligero Walker Bulldog, un camión comando blindado que transportó al Batallón 4 hasta San Blas, una lancha con motor fuera de borda para desembarco de tropas, el ancla del buque de transporte Houston y los restos de un avión B-26 derribado por el aviador cubano Alberto Fernández Armas.

Avión Sea Fury, colocado a la entrada del museo. Foto: Hugo García

Cañón autopropulsado Sau-100 de fabricación rusa. Foto: Hugo García

Añadió Limonta del Pozo que el día 17 de abril quedará inaugurada la Muestra especial titulada La patria no olvida a sus héroes, del máster Alberto García Ramos, la cual rinde homenaje al combatiente del BON 339 Máximo Ramón Jaureguí Díaz.

Niños y jóvenes cenagueros realizarán el 18 una bicicletada con un trayecto de ocho kilómetros, desde el museo hasta Punta Perdiz, donde colocarán una ofrenda floral ante la tarja colectiva que perpetúa la heroicidad de los 15 cubanos caídos allí y que pertenecían al BON 123, el cual fue bombardeado con napalm y cohetes, y ametrallados por una escuadrilla de B-26, tripulada por pilotos norteamericanos.

También serán premiados los niños de primaria y secundaria que participaron en el tradicional Concurso 65 abriles de victorias, en el que se reconocerá a los mejores en poesía, cartas o literatura en general. (Por: Hugo García)

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