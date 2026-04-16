En Matanzas multiplican la alegría de la Feria El Trompo

Regalar amor a pacientes del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño de Matanzas procuraron integrantes del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) y del proyecto Confluencias, para multiplicar alegrías en la Feria Infantil El Trompo.

Los niños son lo más grande de nuestra vida, y estos momentos permanecen en su corazón, recalcó Amado Luna Ramírez, artesano artista participante en la actividad de impacto social en la Semana de la Victoria.

Llenar de esperanzas el corazón de estos infantes, así como también llegar a hogares de niños sin amparo parental deviene una prioridad del evento que se extenderá hasta el 19 de abril cercano, refirió Yamira Román Castellini, especialista del FCBC.

Román Castellini recalcó a la Agencia Cubana de Noticias la necesidad de llevar a los pequeños la cuarta edición de la feria, dirigida a ofrecer un espacio para la recreación y el disfrute, aun en el difícil contexto que atraviesa el país.

Muchas madres se encuentran agobiadas ante las diversas patologías de sus niños; ser capaces de dibujar sonrisas y brindar paz en medio del estrés y la preocupación, bailar con ellos y hacerlos olvidar el pinchazo de la mañana sin dudas nos llena de emociones, insistió. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega | Fotos: Autora) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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