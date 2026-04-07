¿Podría el Teatro Sauto ser Patrimonio de la Humanidad?

El Teatro Sauto, Monumento Nacional (1978), constituye una de las instituciones de su tipo más importantes de Cuba y parte del mundo, debido a los valores que atesora como su perfecta acústica, la elegancia de su estilo neoclásico y la visita de reconocidas personalidades del arte a nivel internacional, muchas de las cuales han debutado en su escenario.

Gracias a estos elementos y otras características de su construcción se decidió conformar el expediente para la declaratoria de Teatro Sauto como Patrimonio de la Humanidad, según reveló Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad de Matanzas.

“Al comenzar la preparación del expediente tuvimos algunos tropiezos porque no había precedentes en Cuba de ningún edificio con la condición de Patrimonio de la Humanidad. Han sido declarados los centros históricos de algunas ciudades, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, la propia Matanzas, pero ningún edificio.

“Por tanto, las pautas a seguir no estaban claras en ningún lugar del país. Tuvimos entonces que recurrir al expediente y las cláusulas que se utilizan para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de centros históricos, de grandes áreas urbanas y de ese expediente y el que se elabora para la declaratoria de Monumentos Nacionales e hicimos un híbrido para conformar la primera parte.

“En ella se expone la ubicación geográfica del edificio, el arquitecto que llevó a cabo el proyecto, la fecha en que se implementó, el estilo y las técnicas empleadas, únicas en el mundo, materiales usados en su construcción y conjunto arquitectónico en general, entre ellos una serie de elementos utilizados para su construcción desde el siglo XIX que ya no están reproducidos en otros lugares. Después, agrupamos las bondades que esas técnicas brindaron al inmueble.

“Incluimos también un resumen de los elementos que están dentro del edificio y pueden servir perfectamente para realzar la acústica y como medio de enseñanza, porque el teatro es también un medio de enseñanza vivo. Se referencian los componentes que lo distinguen desde el punto de vista intangible.

“Hicimos un compendio de los hitos del teatro en los siglos XIX, XX y los primeros años del XXI, con las personalidades que han debutado en su escenario y en un último bloque se explican las acciones que se desarrollaron en el Sauto durante la restauración más reciente, así como elementos distintivos del inmueble, por ejemplo, puede mover su platea; tiene un Conservador y equipo de conservación, que fue el primero que se fundó en el país y la intención de que funcione como un complejo cultural.

El conservador de la ciudad se refirió a los beneficios que traería para la edificación su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad.

“Es un honor para el país porque ningún edificio en Cuba ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y es un nombramiento importante.

“Además, a partir del momento de la declaratoria, el Sauto tendría una atención especial porque la Unesco, en este caso, revisa los sitios periódicamente y no podríamos perder la categoría. Esto redundaría en el beneficio total de la conservación del teatro”.

En medio de los esfuerzos por mantener activa la programación del Teatro Sauto y el nivel de originalidad y cuidado en sus estructuras constructivas, las labores no cesan en función de aportarle nuevos valores agregados a uno de los teatros más hermosos e importantes de Cuba.

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