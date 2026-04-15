Matanzas: contribuyente beneficiado por uso de energía renovable

Con un primer contribuyente ya notificado, la provincia de Matanzas legitima la aplicación de la Resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios publicada en la Gaceta Oficial No. 30 Extraordinaria de 2026, que establece un beneficio fiscal asociado al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

El lunes reciente la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) notificó a Dowar Vega Alonso la aprobación de su solicitud de exención del pago del Impuesto sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales durante el periodo de recuperación de la inversión en paneles solares.

Vega Alonso explicó que cuenta con un taller de chapistería y pintura y en cuanto conoció sobre las oportunidades que ofrece la Resolución presentó la documentación; considera que el trámite no le resultó tan complicado, y que se le debe dar mayor visibilidad a la norma en beneficio de todos.

La Resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios aprueba eximir del pago de los Impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales, a las personas jurídicas y las naturales que realizan actividades económicas, según corresponde, que instalen fuentes renovables de energía, para su autoconsumo en el desarrollo de la actividad económica o entrega de energía al Sistema Electroenergético Nacional, en la cuantía del valor de la inversión, durante el período de su recuperación y por un plazo de hasta ocho años.

Vega Alonso acometió la instalación de un sistema fotovoltaico para el ejercicio de su actividad, y se le aprobó la exención del pago del Impuesto sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales durante el período de recuperación de la inversión en un plazo de hasta cuatro años y cinco meses.

Según el dictamen energético realizado por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) al proyecto Autozona (chapistería y pintura) del trabajador por cuenta propia Dowar Vega Alonso, este se ejecutó de acuerdo a los parámetros técnicos con las regulaciones, normas y condicionales establecidas.

Alentar el uso de fuentes renovables de energía constituye una política nacional en respuesta resiliente al bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos a Cuba, con impacto indiscutible en el sistema eléctrico de la isla y el acceso a combustibles. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)

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