Hidrología en Matanzas progresa en cambio de matriz energética

El sector hidráulico en la provincia de Matanzas progresa en el cambio de matriz energética, muestra de ello lo constituye la instalación, hasta la fecha, de 59 equipos de bombeo que funcionan por energía solar fotovoltaica, informaron fuentes de la delegación provincial de Recursos Hidráulicos (INRH).

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias Antonio Hernández Martínez, delegado del INRH en Matanzas, precisó que los sistemas de bombas sumergibles, con potencia de 10 kilovatios (KV), actualmente favorecen el abasto de agua en comunidades rurales, que albergan pozos de mediano y pequeño tamaño.

A partir de la instalación de estos equipos se benefician casi 40 mil personas que ahora no dependen del fluido eléctrico que ofrece la red nacional para el bombeo del preciado líquido, acotó el directivo, quien subrayó que la provincia y el país se enfrascan por estos días en recuperar cinco de los 11 sistemas averiados, a partir de la disponibilidad de recursos que ya se encuentran en territorio nacional.

Hernández Martínez aclaró que estos equipos con respaldo solar únicamente pueden instalarse en zonas rurales debido a su potencia nominal (10 KV), puesto que para el uso en las principales ciudades se necesitaría de otra tecnología más potente, que pudiera rebasar los 95 o 100 KV, según el caso.

También en Matanzas se trabaja también en el montaje de kits solares en la sede de Hidrología y, próximamente, se espera una transformación similar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con el fin de ganar en autonomía y garantizar los procesos que desde este tipo de escenarios se planean y ejecutan, comentó.

Datos oficiales de la dirección provincial de esta entidad refieren que, actualmente, unos 29 mil habitantes del territorio presentan problemas permanentes para la obtención de agua debido a roturas de equipos de bombeo, y otros carecen por prolongados espacios de tiempo por falta del fluido eléctrico, de un total de 518 mil que reciben el importante recurso por esta vía.

El sector hidráulico en Cuba, pionero en el inicio del cambio de matriz energética, orienta su estrategia a largo plazo hacia la instalación de paneles solares fotovoltaicos en estaciones de bombeo e incorporación de vehículos eléctricos (camiones cisterna y desobstructores) junto con infraestructura de carga rápida, tecnologías estas que permiten operar sin depender de combustibles fósiles.

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