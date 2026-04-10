En la mañana de hoy el círculo infantil Estrellitas Rojas, del consejo popular Peñas Altas, acogió el acto provincial por el aniversario 65 de la fundación de los círculos infantiles.

La actividad sirvió para reconocer a las educadoras Yamila Enrique Pino y Virginia Planes Rivera, por su labor como formadoras de diversas generaciones de matanceros.

El centro educativo Estrellitas Rojas mereció el galardón como mejor círculo del territorio, además, resultaron distinguidas las instituciones Saltarines del 2000 y Tacita de Oro.

La subdirectora de la Dirección Municipal de Educación en Matanzas, Deyanira Cárdenas Crespo, comentó que estas instituciones juegan un papel fundamental dentro del proceso educativo de los más pequeños.

“La primera etapa de la vida resulta fundamental en la formación de valores y en los procesos de enseñanza, por lo cual contar con profesionales de experiencia refuerza la educación matancera”.

“Desde la dirección municipal de Educación queremos transmitir a las familias que, pese a la complejidad de la situación que afronta nuestro país concluiremos el curso con la calidad que siempre nos ha caracterizado”.

El acto provincial por la fundación de los círculos infantiles contó con la presencia de Ricardo Muñoz Alonso, director general de la Dirección Provincial de Educación; Marlén Andreu Hernández, jefa de la primera infancia a nivel municipal y representantes de las organizaciones políticas y de masas de la provincia.

Más que un mero acto por la celebración de una fecha significativa para una institución, los pequeños y educadores del círculo Estrellitas Rojas transformaron el aniversario 65 de los círculos infantiles en una fiesta de color y alegría. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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