Cuba se abre paso entre medallas en Santo Domingo 2026

Cuba firmó una actuación destacada en el Campeonato Centro Caribe de Tenis de Mesa Santo Domingo 2026, con presencia constante en el podio en varias modalidades, en un torneo que ha elevado su nivel competitivo tras la integración de las zonas centroamericana y caribeña luego de más de dos décadas sin coincidir en un mismo certamen.

En la fase de grupos, las matanceras Daniela Fonseca y Rosalba Aguiar mostraron dominio absoluto. Ambas superaron a sus rivales con marcadores de 3-0 en cada presentación, en grupos compuestos por tres jugadoras, lo que les permitió avanzar con autoridad a las siguientes rondas.

La jornada de este lunes dejó resultados relevantes en el doble mixto, donde Daniela Fonseca, junto a Jorge Moisés Campos, aseguró medalla de bronce tras caer en semifinales ante la dupla de México. Este resultado se suma al bronce alcanzado previamente en la competencia por equipos, consolidando una actuación estable de la joven raqueta cubana.

En el doble femenino también llegaron preseas. Fonseca, haciendo pareja con Estela Crespo, de Villa Clara, obtuvo bronce luego de ceder en semifinales frente a la principal dupla de Puerto Rico. De igual forma, Rosalba Aguiar, en binomio con Karla Pérez, de La Habana, se ubicó en el tercer puesto tras caer ante la primera pareja mexicana.

Tras la competencia, Daniela Fonseca valoró el desempeño del equipo y puso énfasis en la preparación previa al torneo. “Siempre se quiere más. Lamentablemente, nuestra preparación no estuvo acorde a lo que exigía la competencia, pero es algo que se puede mejorar de cara a los Juegos Centroamericanos”, expresó.

La tenimesista matancera subrayó la necesidad de optimizar las condiciones de entrenamiento para alcanzar el máximo nivel en futuras citas. Con varios bronces en el medallero y margen de crecimiento identificado, Cuba mantiene su participación en Santo Domingo con señales positivas y la mira puesta en próximos compromisos regionales.