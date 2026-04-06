Postales Matanceras: Las cotorras del castillo

Los grupos aborígenes neolíticos o agroceramistas domesticaron cotorras (Amazona leococephala), a las que llamaban como caica, paraca o higuaca.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la guarnición militar del Castillo San Severino, la más importante fortaleza hispana en Matanzas, se acompañó de al menos dos ejemplares del ave, como demostraban las evidencias exhumadas por Leonel Pérez Orozco, Cándido Santana y Ricardo Viera.

Escritos dejados por viajeros que visitaron Matanzas en el siglo XIX dan cuenta de la abundancia de la colorida especie, para ese entonces, en áreas de nuestra provincia.

El poeta José María Heredia, en su adolescencia, disfrutaba sus vacaciones en el cafetal Jesús María, próximo al poblado de Santa Ana y propiedad de su tío Ignacio Heredia. Aquí se deleitaba persiguiendo cotorras salvajes, con una escopeta que luego llamaría famosa.

Años después, en 1824, en una carta que le enviara al tío desde Manchester, expresaba que en las orillas del Niágara al contemplar bandadas de torcazas, recordaba con nostalgia las cotorras asustadas, por el disparo de su escopeta de caza, en Jesús María.

En la actualidad solo habita en determinadas zonas boscosas del país, como el Escambray y el sur de la Isla de la Juventud. En nuestra provincia sus poblaciones se reportan en la Ciénaga de Zapata.

En Cuba, el orden Psitaciformes está representado por la cotorra, el perico o catey y el desafortunadamente extinto guacamayo cubano. (Foto: Andrew Dobson / Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también