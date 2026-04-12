Cuatro equipos, un Campeón

La pista Pepe Suárez, en Cárdenas, concentrará toda la emoción del fútbol escolar el próximo sábado 18, cuando se disputen en una misma jornada las semifinales y la final de la categoría Sub 13. La decisión responde a ajustes logísticos en el transporte, pero añade un componente extra de exigencia para los equipos que aspiren al título.

El programa competitivo abrirá con el duelo entre Matanzas y el conjunto anfitrión, Cárdenas, un choque que promete intensidad desde el inicio. Los locales buscarán hacer valer su condición de sede, mientras los matanceros llegan con argumentos para competir de tú a tú en un escenario que no concede margen de error.

En la otra semifinal, Mayabeque enfrentará a Arroyo Naranjo, representante de La Habana. Ambos equipos han sostenido un rendimiento estable durante el torneo, con un Mayabeque que ha destacado por su juego colectivo y una escuadra capitalina dispuesta a imponer su ritmo en busca del pase a la final.

La jornada contará con el respaldo de patrocinadores vinculados al desarrollo del proyecto, entre ellos allegados al entorno del exsaltador Javier Sotomayor, cuya empresa ha contribuido al impulso de los jóvenes talentos. Este apoyo ha sido clave en la preparación y motivación de los atletas que protagonizarán la fecha decisiva.

Más allá de la lucha por el campeonato, el evento incluirá partidos amistosos para las categorías más pequeñas —cuarto y quinto grado— como parte de su preparación con vistas al torneo que se celebrará del 15 al 21 de julio en Varadero. Será una oportunidad para sumar experiencia competitiva desde edades tempranas.

Con varios equipos llegando en buen momento y un calendario comprimido, la pista Pepe Suárez se alista para una jornada intensa y dinámica. Todo apunta a una verdadera fiesta del fútbol base, donde se definirá el campeón y, al mismo tiempo, se seguirá apostando por el futuro del deporte en la región.