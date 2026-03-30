Deportes

Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

30 de marzo de 2026 0 comment
Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

El equipo Sub 13 de Matanzas aseguró su clasificación a las semifinales, tras empatar 2-2 frente a Cárdenas, resultado que le permitió asegurar como tercer lugar junto Mayabeque y Arroyo Naranjo.

El partido ante los cardenenses tuvo un desarrollo contrastante. En la primera mitad, Cárdenas dominó las acciones y capitalizó sus oportunidades para colocarse con ventaja de 2-0, mostrando mayor efectividad en ataque y control del ritmo de juego.

Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol
Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol
Fotos: del autor
Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

Pero el complemento fue otra historia. Matanzas regresó con una postura más agresiva y comenzó a generar peligro constante sobre la portería rival.

La reacción se concretó primero desde el punto penal, con un disparo preciso a la escuadra izquierda que redujo la diferencia.

Minutos después, el empate llegó tras una jugada bien construida por el delantero centro yumurino, quien definió con calidad para igualar el marcador y cambiar el rumbo del encuentro.

Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol
Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

Con este resultado, Matanzas Sub 13 enfrentará nuevamente a Cárdenas en semifinales, en un duelo que se disputará en la Pista Pepe Suárez y que promete intensidad tras el reciente antecedente entre ambos conjuntos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Pedro Mesa: un cenaguero en la Liga Española de Béisbol

Pedro Mesa, un cenaguero en el cuerpo de lanzadores de los Cocodrilos

George Carlos Roger Suárez – Hace pocos días trascendió una buena noticia para los seguidores del béisbol en Matanzas: el lanzador Pedro Mesa jugará durante el verano del 2026 con el equipo San Inazio… Leer más»

Recomendado para usted

Modifican postemporada beisbolera cubana debido a complejidad energética final Cocodrilos

Baseball Champions League Américas y la realidad del béisbol cubano

Béisbol: Pícher cubano dispuesto a aupar a Cocodrilos en Serie 64 baseball

Cocodrilos vapuleados en el cierre de la Baseball Champions League

Matanzas cae nuevamente en la Liga de Campeones de Béisbol

Matanzas cae nuevamente en la Liga de Campeones de Béisbol

Sobre el autor: Maxdiel Fernández Padrón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *