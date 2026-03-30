Matanzas Sub 13 clasifica a semifinales del nacional de fútbol

El equipo Sub 13 de Matanzas aseguró su clasificación a las semifinales, tras empatar 2-2 frente a Cárdenas, resultado que le permitió asegurar como tercer lugar junto Mayabeque y Arroyo Naranjo.

El partido ante los cardenenses tuvo un desarrollo contrastante. En la primera mitad, Cárdenas dominó las acciones y capitalizó sus oportunidades para colocarse con ventaja de 2-0, mostrando mayor efectividad en ataque y control del ritmo de juego.

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Pero el complemento fue otra historia. Matanzas regresó con una postura más agresiva y comenzó a generar peligro constante sobre la portería rival.

La reacción se concretó primero desde el punto penal, con un disparo preciso a la escuadra izquierda que redujo la diferencia.

Minutos después, el empate llegó tras una jugada bien construida por el delantero centro yumurino, quien definió con calidad para igualar el marcador y cambiar el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Matanzas Sub 13 enfrentará nuevamente a Cárdenas en semifinales, en un duelo que se disputará en la Pista Pepe Suárez y que promete intensidad tras el reciente antecedente entre ambos conjuntos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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