Mujeres a la vista: Matanzas presenta su talento en Zaragoza

Leidys Castellanos, Susana (Gío) Fernández, Yainyt Alcázar, Jennifer Mancha y Lisbet Goenaga son cinco matanceras que integran el grupo de 47 artistas cubanas cuyas obras se insertan en la muestra colectiva Mujeres a la vista, inaugurada este 10 de abril en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola, en Zaragoza, España.

La exposición también presenta trabajos de artistas de La Habana, Holguín, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Holguín, Cienfuegos, Las Tunas, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, así como de Dagmar Cartaya Díaz y Daylene Rodríguez, matanceras que residen en otras provincias del país.

Durante la inauguración Enmanuel Castells Carrión, curador de la muestra, destacó que la exposición “ilustra el universo femenino a través de diversas problemáticas sociales”. El fotógrafo y escritor explicó al público la relevancia de esta exposición que destaca el talento creativo de las mujeres cubanas y muestra un pluralismo en obras de gran riqueza conceptual y técnica, empleando diversos estilos y materiales.

Asimismo, subrayó que es la primera vez que en España se realiza una expo exclusivamente dedicada a artistas cubanas, la cual reúne, usando como soporte a las artes visuales, una interesante variedad de creadoras: pintoras, poetas, artistas textiles, fotógrafas, ceramistas, dibujantes, diseñadoras y artesanas.

Esta propuesta visual, además, fomenta un intercambio entre la expresión del arte nacional en el contexto internacional. La presentación del arte contemporáneo cubano en el exterior resulta fundamental para resaltar la diversidad y el valor cultural de la isla, especialmente cuando se centra del trabajo de mujeres. La iniciativa pone en relieve las voces femeninas, que a menudo no reciben la atención que merecen, y ofrece una plataforma para que su talento y creatividad sean reconocidos a nivel global.

Las artistas matanceras aportan diversidad de enfoques en sus obras. Leidys Castellanos explora las intersecciones entre la identidad, la memoria y la vida cotidiana a través del lenguaje fotográfico contemporáneo. Susana (Gío) Fernández es una joven artista multidisciplinaria en pleno proceso de solidez creativa, cuya obra es muestra de su evolución personal y artística a través de figuraciones representativas de su mundo interior y su interrelación social.

Yainyt Alcázar, de manera autorreferencial, trabaja el universo irónicamente patriarcal y la cosificación de la mujer, mediante una poesía dura que puede incomodar a las mentes estrechas y una visión profundamente personal e íntima de la feminidad.

Jennifer Mancha es artista textil. Trabaja el crochet y el bordado en sus dos modalidades. Al decir del crítico de arte Alain Cabrera, “se sitúa en un territorio híbrido donde el bordado deja de ser un oficio decorativo para convertirse en un lenguaje conceptual”.

La obra de Lisbet Goenaga se proyecta potencialmente en reflejar el mundo psicológico de la mujer cubana, apoyada en una estética de fuerte predominio poético, recreada a base de símbolos y códigos semióticos que pulsan el valor conceptual de sus propuestas.

Mujeres a la vista es parte del ciclo Espejos de referencias. Ubicado en el barrio Oliver de Zaragoza, el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola es la nueva sede de esta exhibición itinerante, que tuvo un exitoso debut en el barrio de San José, en marzo último con 31 autoras y suma ahora 16 nuevas artistas. Está programada para trasladarse a una tercera ubicación en el barrio de Delicias a finales de año, antes de continuar su recorrido hacia Madrid y Barcelona en 2027.

Lea también