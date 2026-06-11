El delfín cubano suma dos nuevas marcas a su palmarés

El multirecordista cubano de la especialidad de dominio del balón en el agua, Jhoen Lefont, sumó la víspera dos nuevos Récord Guinness a su palmarés deportivo.

La actividad desarrollada en el Hotel Nacional de Cuba inició con un homenaje al exintegrante de la selección nacional de polo acuático y quien fuera compañero de equipo en la selección de la disciplina de Lefont, Raydel Carales, fallecido recientemente.

Jhoen consiguió 86 toques en la modalidad de mayor cantidad de toques a un balón de fútbol con la cabeza en 30 segundos, mientras se realizan movimientos continuos de brazos y piernas para mantenerse a flote dentro de una piscina.

El matancero, además, añadió a su palmarés la cota de mayor cantidad de toques a un balón de fútbol con la cabeza en un minuto con 175 golpeos.

El atleta, quien en la actualidad se prepara con la selección nacional de polo acuático para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, realizará una breve pausa en las actividades de dominio del balón para concentrarse en los entrenamientos para el torneo.

Con estas dos nuevas marcas, que ahora están en proceso de homologación, sumarán 15 los registros del deportista del mayor archipiélago caribeño en el prestigioso listado, consolidándose como uno de los referentes del dominio del balón a nivel mundial.

A sus 37 años, Lefont se ha convertido en una figura singular dentro del deporte cubano, gracias a una trayectoria marcada por retos poco convencionales que combinan resistencia física, equilibrio, coordinación y dominio técnico del balón dentro del agua. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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