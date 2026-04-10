Cultura

Espacio Trovando: regresa la nueva trova

Periódico Girón 10 de abril de 2026 0 comment
Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas

Este jueves fuimos testigos en la Sala de Conciertos José White de la reapertura del espacio «Trovando», peña cultural que, organizada por la filial de música de la UNEAC y el Centro Provincial de la Música, procura perpetuar el movimiento de la nueva trova, devenido en la canción latinoamericana.

En esta ocasión, el espacio se dedicó a la canción protesta. Se interpretaron temas nuevos para algunos, y recordados por otros que esa tarde los tararearon. «No dejar en el olvido todas estas canciones y lograr que nuevamente los jóvenes las revivan: ese es el objetivo» expresó Reynaldo Montalvo, creador y anfitrión de la peña.

Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas
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Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas
Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas

El evento, organizado por el trovador matancero, contó con las interpretaciones magistrales de artistas como la cantante Olga Blanco y el guitarrista Vicente Hernández, acompañados por los estudiantes de la Escuela de Música y los instructores de arte en formación.

Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas
Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas

Espacio Trovando regresa en la cuidad de Matanzas

El próximo mes el encuentro estará dedicado a la canción de amor en la trova, una buena oportunidad para recordar las canciones de Amaury Pérez, Donato Poveda y otros artistas que destacaron en ese momento. (Por: Raúl Navarro Fuentes) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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