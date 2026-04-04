Acometen acciones de mantenimiento y reparación en estadio Victoria de Girón

Como parte del plan de mantenimiento constructivo a las obras del deporte, brigadas de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo al Deporte, de la Dirección Provincial, acometen labores de mantenimiento y reparación.

Las acciones constructivas se centran en el mantenimiento en áreas interiores del estadio Victoria de Girón, con especial énfasis en la parte del techo y la zona de la pizarra del coloso yumurino.

Aparejado a las labores de reanimación, trabajadores de la propia unidad realizaron una jornada de trabajo voluntario en áreas aledañas al cuartel general de los vigentes monarcas del béisbol cubano, como parte de las acciones que se desarrollan en la provincia por el 4 de Abril.

Rubén González, director de la entidad yumurina, enfatizó que las acciones obedecen a la voluntad de las máximas autoridades del territorio de contar con las instalaciones deportivas en mejores condiciones.

“En un contexto complejo por el recrudecimiento de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, resulta digno de admirar no detener las labores para devolver la vitalidad a nuestros estadios y centros de entrenamiento”.

Los trabajadores de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo al Deporte, de conjunto con las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas, reafirman la voluntad de los trabajadores del sector de defender el deporte como un logro de la Revolución.