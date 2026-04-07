Federadas matanceras repudian el bloqueo

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas repudiaron este martes el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, y homenajearon a la eterna presidenta de la organización, Vilma Espín, en el 96 aniversario de su natalicio.

Fotos: Flavia de los Ángeles

En tribuna antimperialista, que tuvo como sede al matancero Parque La Libertad, se evocó al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el año de su centenario, en acto presidido por el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora.

Una contundente denuncia de los efectos del criminal bloqueo del gobierno de EUA se escuchó en las voces de la doctora Roxana de la Caridad Ojito Santana y la joven Brita Fajo Quesada, representante de la Aduana General de la República en Matanzas.

La secretaria provincial de la FMC, Odalis García Pérez, expresó: «Hoy, como ayer, las mujeres cubanas continuamos construyendo una sociedad justa desde el hogar, desde las comunidades, en los centros de trabajo. Fortalece la memoria de Vilma, quien nos enseñó que la justicia no se negocia, que la patria se defiende con ternura y con firmeza. No estamos aquí por casualidad, estamos porque duele, duele ver como una nación entera, valiente, digna, es afixiada día tras día por una política cruel, obsoleta e inhumana. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba no es un simple embargo, es un acto de guerra económica, una condena silenciosa que pretende doblegar a un pueblo que ha preferido morir de pie antes que vivir de rodillas».

El homenaje cultural estuvo a cargo de Reynaldo Montalvo, quien interpretó «Mujer bayamesa», de la autoría de Sindo Garay, y «Óleo de una mujer con sombrero», de Silvio Rodríguez.