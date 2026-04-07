A Sauto del Sauto

Este 6 de abril, el Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió a amigos, artistas y matanceros, en general, para celebrar un año más de fundado, un año más representando el arte, la vida y la historia de nuestra provincia.

Fotos: Beatriz Mendoza Triana

La celebración comenzó con las voces del coro selectivo de la maestra Vanessa Herrera y las palabras de Amarilys Ribot, asesora del Teatro.

“En este 163 aniversario hemos involucrado a instituciones hermanas con las que hemos estado vinculadas a lo largo de los años, por ejemplo tuvimos una presentación de la Banda Provincial de Concierto con un diverso programa”, expuso la asesora.

Asimismo, comentó que el protagonista del festejo es la persona cuyo nombre lleva la institución y fue su primer director, Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda, a quien se le dedicó una exposición, donde se mostraron algunos objetos relacionados con su trabajo.

El también famoso farmacéutico aportó cuantiosas sumas de dinero para la contratación de operarios, materiales de construcción de primera calidad, instrumentos musicales y demás elementos, que con el paso del tiempo conformaron el gran Coliseo yumurino.

Para René Fernández Santana, director del Teatro Papalote, el Teatro Sauto fue una escuela de la cual aprendió junto a técnicos, ya fallecidos, lo que es un escenario. Además, contó cómo lo alimentó y contribuyó a su vida artística.

“Hoy me he sentido muy emocionado, pues es un privilegio ver sus espacios desde una mirada más contemporánea… Recuerdo cuando era estudiante de secundaria y se hacían acciones teatrales en las escuelas, fue aquí donde hicimos nuestro primer espectáculo llamado El día de Reyes», declaró con nostalgia, pero con inmenso amor el reconocido dramaturgo.

Su actual director, Kalec Acosta Hurtado agradeció a quienes vivieron y dedicaron su vida a esas tablas y a los que fallecieron en ella; a todos los matanceros que aman y protegen la institución, pues como bien lo expresa, “El Sauto es de todos, del pueblo y de los artistas”.