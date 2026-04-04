Jóvenes matanceros celebran aniversario de la UJC

Con una caminata desde el parque René Fraga Moreno hasta la Loma del Pocito, lugar que recuerda a los mártires Franklin Gómez de la Fuente y Silviano Miguel Sandarán, miembros del Movimiento 26 de Julio, y jóvenes matanceros continuaron las actividades en saludo al aniversario de la creación de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Yarosne Quintana Menocal, secretaria de la UJC en el municipio Matanzas comentó que la parada Aquí con Fidel, en el emblemático sitio, resultó momento oportuno para que las nuevas generaciones alzaran sus voces contra el bloqueo, que asfixia al país desde hace más de seis décadas y demostrar su voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades.

Señaló la secretaria que hoy la UJC en nuestra provincia ha crecido en el último año y en ella los jóvenes pueden encontrar un espacio para desarrollar proyectos.

Durante el 3 y el 4 de abril continuarán las actividades para celebrar el cumpleaños de dichas organizaciones en el territorio, entre ellas destacan acampadas, ferias culturales y deportivas en el Parque de la Libertad, diálogo entre generaciones y donaciones al Hospital Pediátrico Provincial.