La OPJM: 65 años acompañando el futuro

Cada año los pioneros esperan el 4 de abril para celebrar la creación de la OPJM junto a sus maestros.

Por estos días los maestros de las escuelas primarias de todo el país embellecen sus pasillos, preparan actividades y varias sorpresas, con el objetivo de agasajar a los protagonistas de los centros educativos: los pioneros.

El 4 de abril constituye una de las fechas conmemorativas para la educación cubana, pues se celebra la creación de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), que agrupa a niños y adolescentes cubanos, y tiene entre sus misiones inculcarles el interés por el estudio, el amor por la patria y los pueblos del mundo, entre otras funciones.

Así sucede en la escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, ubicada en el Reparto Armando Mestre (Naranjal), donde todo el estudiantado mantiene vigente la misión de fomentar una buena actitud ante el estudio, el cuidado de su escuela y su participación en las actividades pioneriles.

Un ejemplo de ello lo constituye el papel que cumple cada infante en la escuela. Anyelis Salazar Robaina, alumna de cuarto grado y una de las jefas de estudio de su año, explicó que desde su posición ayuda en la revisión de tareas y vela por la disciplina en el aula, como una de las maneras de apoyar en el aprendizaje de sus compañeritos.

En la escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, involucran a cada estudiante en la recreación física y cultural.

Asimismo, las estudiantes de sexto grado Milenna Romero Pollo y Yaleymis Pérez Santana son las encargadas de mantener la limpieza de su aula. No solo hablan de la importancia de la sistematicidad de esta tarea, también de cómo entre todos contribuyen al saneamiento de las áreas verdes de su escuela y la comunidad.

Si un elemento caracteriza este centro educativo es su condición de ser una de las escuelas vinculadas a la Unesco, y una serie de proyectos que logran involucrar a los niños y convertirlos en sus principales partícipes, acción que refleja el entusiasmo de los estudiantes en las actividades.

“Uno de nuestros mayores deseos es volver al proyecto de las tres erres: reciclaje, reutilización y reducción de la basura. Es una actividad que nos brinda muchas enseñanzas y ayuda al cuidado del medio ambiente, como el día en que fuimos a la playa a recoger basura, para después llevarla a un lugar de reciclaje”, refirió Lorena Acosta Cárdenas.

Sembrar y ayudar al medio ambiente constituye una de las principales tareas de los pequeños.

Esta es solo una de las labores en las que se vuelcan los alumnos. La pequeña Antonella Arística Montes de Oca, jefa de Exploración y Campismo del colectivo pioneril, nos comenta que en la institución los niños son los encargados, por ejemplo, de izar la bandera.

También cumplen con uno de los principales objetivos de la organización, que consiste en el desarrollo físico, cultural y ambiental. Para ello, de conjunto con sus maestros, organizan olimpiadas deportivas, competencias de porrismo, tablas gimnásticas, visitas a lugares históricos o interesantes y trabajo en el huerto escolar.

La organización cumple 65 años de fundada, un día en el que toda acción, palabra y gesto es dedicado a los pioneros, o como lo expresa la directora Keyler Orfila González: “Es un día maravilloso, en el que se explota toda la alegría de los niños, y los educadores les dedicamos varias actividades para su disfrute”.

Al igual que la primaria Seguidores de Camilo y Che, existen ejemplos multiplicados en toda la provincia y el país, en los cuales miles de pioneros sienten que no solo es el día de ellos, sino también de mantener viva la organización que los enseña a ser los jóvenes del futuro.