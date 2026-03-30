Continúa aplicación de vacuna triple viral en niños matanceros

La Campaña de Vacunación PRS, también conocida como vacuna triple viral, continuará en la provincia de Matanzas durante todo el mes de abril, según adelantó a la prensa la doctora Berta Bello Rodríguez, subdirectora del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología en el territorio.

Su aplicación en dosis de refuerzo responde al aumento de brotes de sarampión en la región de Las Américas, por lo que la Organización Panamericana de la Salud emite alertas. En tal contexto, Cuba extrema las medidas de vigilancia ante parotiditis, rubéola y sarampión, afecciones situadas en el rango de acción de la vacuna.

“En la primera semana de iniciada la campaña logramos vacunar a más de 600 niños, pese a que aún estaba en distribución por todos los policlínicos”, expresó.

Esta vacuna se introduce en el programa cubano de inmunización en el año 1986, hasta que en 1993 se declara el sarampión como enfermedad eliminada del país. No obstante, muestras de pacientes menores de 15 años son analizadas periódicamente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) dentro del proceso de observación y control.

Bello Rodríguez puntualizó que ante el alza de los padecimientos en naciones como México, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, con las cuales Cuba mantiene un importante flujo de intercambios, el sistema sanitario fortalece un grupo de acciones preventivas y de diagnóstico, entre ellas la vacuna triple viral.

“Cuando los niños cumplen los 12 meses de edad reciben una primera dosis, mientras que la segunda llega a los seis años. Ahora se inserta esta tercera dosis de refuerzo a infantes que hayan cumplido los 10 años. Su implementación ocurre en las escuelas, con previo consentimiento de padres o tutores legales. Si bien este curso se realiza en forma de campaña, para el próximo período quedará instaurado dentro del esquema de vacunación”, explicó la especialista en segundo grado de Higiene y Epidemiología.

Además de los niños, son vacunados viajeros con visitas recurrentes al país, los que constituyen grupos de riesgo. Estos son identificados en las áreas de salud con el debido seguimiento sanitario.

La doctora detalló, igualmente, que la inoculación puede producir algunas reacciones adversas leves, por lo que el proceso de vigilancia comienza desde el momento de la vacunación. Asimismo, afirmó que están creadas las condiciones humanas y logísticas para el exitoso término de la campaña.

“Exhortamos a los padres a velar por la salud de sus hijos. Esta representa una manera segura y efectiva de protección contra las enfermedades. En la medida que aumente el número de personas vacunadas, lo harán también los ambientes sanos”, finalizó.

Usada de modo rutinario alrededor del mundo, la vacuna PRS es una mezcla de tres componentes virales atenuados, cuya administración se produce por vía subcutánea. El Sistema de Salud Pública en Cuba robustece así sus esquemas de vacunación, mientras garantiza la seguridad de niñas y niños. (Por: Carlos Manuel Bernal López) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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