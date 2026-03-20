Aún dista de mayo, el reconocido mes más lluvioso del año, y de las altas temperaturas veraniegas que favorecen la proliferación de vectores, y ya en Matanzas se adoptan medidas desde la prevención.

La pasada semana cerró con apenas 31 casos de febriles asociados a arbovirosis, contra 35 de la semana anterior, lo que evidencia que la provincia se encuentra en “zona de éxito”, registrando en este sentido las estadísticas más bajas de la etapa, notificadas en los últimos seis años, según asegura Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, con quien el periódico Girón conversó sobre estrategias y el comportamiento de otras enfermedades como las diarréicas agudas:

“Se abatiza el universo urbano de la provincia. El 70% de los mosquitos viven en viviendas y en depósitos dentro de ellas. Si se abatiza bien el tanque y las personas no botan el agua, el vector no tiene forma de reproducirse.

«Estamos buscando en La Habana 8 toneladas más de abate para reserva, garantizando su uso en los principales lugares de riesgo cuando comience la temporada de calor intenso y lluvia. Los municipios más complejos son Matanzas y Cárdenas, además de otros que tienen gran extensión como Jagüey Grande, Jovellanos y Colón.

«La provincia está hoy en un 85% de abatización. Tenemos que avanzar un poco más rápido en la cabecera provincial, sobre todo en las áreas de salud de los policlínicos Carlos Verdugo (Pueblo Nuevo) y Samuel Fernández (Playa).

«Vamos a probar un método en medio de esta contingencia energética, que es fumigar con bazuca, pero en vez de ligando el insecticida con petróleo, se mezclaría con agua, utilizando siempre una mínima cantidad de gasolina para el encendido de esta. Es un método efectivo que se está probando en La Habana y ha dado resultados, y en el mundo también se emplea.

«Tendremos inicialmente 15 bazucas (con su dispositivos para agua) y quizás el Ministerio, más adelante, pudiera comprar algunos nuevos aditamentos. Las bazucas las utilizaríamos en los lugares más complejos, porque a partir del mes de mayo se registra el alza de los focos y también de la transmisión, sobre todo de dengue”.

¿Cómo se comportan las enfermedades de transmisión digestiva?

“Actualmente son las que ocupan la atención, en específico la hepatitis viral A, de la que se han identificado casos. La mayor dificultad se registra en el municipio de Matanzas, en menor escala en Cárdenas y Jovellanos. No es una enfermedad mortal, aunque algún que otro paciente se pudiera complicar. Requiere de reposo y medidas que limitan a las personas.

«Hasta ahora la situación no es extremadamente compleja pero sí la enfermedad está presente en la provincia. Tenemos un brote abierto en el poblado de Pálpite, en la Ciénaga de Zapata y otro pequeño en Cidra, Unión de Reyes, que ya están en vías de control porque hace más de una semana que no reportan casos nuevos”.

La hepatitis está muy vinculada al agua, sería prudente reiterarle a la población cómo prevenirla.

“Aunque entendermos que constituyen momentos complejos donde es muy difícil hervirla, sí resulta imprescindible que la cloremos. Debe consumirse de manera segura. La hepatitis se transmite por vía fecal-oral, es decir, por agua contaminada.

«El paciente diagnosticado o sospechoso debe cumplir un grupo de normativas de seguridad, de sanidad y como convivente de la familia para evitar que otros se contagien. Lavarse las manos después de ir al baño y usar utensilios propios (cuchara, tenedor y vaso) resultan protocolos necesarios a cumplir. También poner cloro cada vez que el paciente vaya al baño, porque si esas heces fecales no se descontaminan van a la fosa o al alcantarillado y esto pudiera contaminar otras vías y hasta fuentes de agua potable utilizadas por la población.

«Las dificultades en la vida económico-social del país han repercutido en la cloración del agua y en un bombeo intermitente (cuando existe corriente), lo que atenta contra la calidad del preciado líquido. Además, aunque se clore, puede suceder que las tuberías tengan perforaciones por donde, en algún momento, puedan intrudcirse agentes contaminantes y eso complejiza su tratamiento efectivo. Los albañales también se encuentran en una situación complicada, y a eso súmese la proliferación de micro y macrovertederos. Todos ellos se convierten en fuentes de contaminación para el agua potable y para la transmisión de hepatitis en la comunidad.

«¿Por qué el vertedero? La respuesta radica en la mosca que está presente en esas aglomeraciones de desechos sólidos y que luego puede posarse sobre alimentos y trasladar en sus patas el virus de la hepatitis A.

«Por lo tanto, aparte de la cloración del agua resulta imprescindible la higiene en lo que consumimos: realizar una buena cocción de los alimentos (el virus no sobrevive), mantenerlos correctamente tapados y refrigerarlos (si es posible). Tener cuidado con alimentos ya elaborados como dulces y pizzas que expenden en la calle, siempre chequear que en el establecimiento se cumplan las medidas de higiene”.

En las reuniones y chequeos que se desarrollan con sistematicidad en las sedes del Gobierno y el Partido sobresale lo referente a la proliferación de pozos en zonas como La Playa (en la cabecera provincial), donde preocupa la calidad de esa agua que se consume. ¿Qué medidas han tomado las autoridades de salud en este sentido?

“La gran escasez de agua en la provincia ha traído el auge de pozos particulares en viviendas. En la ciudad de Matanzas hemos hecho acciones con los compañeros de Prosalud y Salud Ambiental, en coordinación con el Policlínico de La Playa y las autoridades municipales, para que las personas conozcan que este agua de pozo solo se puede utilizar en el lavado, para la limpieza a la vivienda y regar plantas; no se puede usar para la cocción de alimentos ni para beber.

«Si se empleara para beber, requiriría de hervirla y clorarla, para mantener una seguridad por encima, aún sugerimos que se utilicen fuentes más confiables, porque aunque se tomen medidas en muchas ocasiones, el agua no cumple con los parámetros microbiológicos, físicos ni químicos. Recomendamos que quienes tienen niños más pequeños la hiervan, incluso, para bañarlos. En el Centro de Higiene Provincial estamos en la disposición de que, las personas que tienen pozos particulares, se pongan en contacto con nosotros para poder analizar el agua.

No menos importantes son las enfermedades respiratorias agudas (ERA) ¿cómo se han comportado en esta etapa?

“Está en zona de éxito, eso no quiere decir que no existan casos, pero son menos que el año anterior en la misma etapa, y menos que la semana anterior incluso. No ha habido brotes importantes de ERA, sí hay personas con catarro, solo que nada alarmante.

«Comienza en abril la campaña antipoliomielítica con la vacuna oral bivalente. Nosotros estamos en vigilancia constante, ahora que hay tantos problemas con la energía eléctrica, monitoreando que se mantenga la cadena de frío de nuestras vacunas, lo que asegura su efectividad.

«Hemos buscado alternativas y tenemos refrigeradores que adquirimos por una donación japonesa importante que se hizo a Cuba, ubicados en cada área de salud, en los vacunatorios y almacenes de los policlínicos. Son refrigeradores que mantienen la temperatura estable, aunque estén más de 24 horas sin obtener energía eléctrica. De todas formas, se avanza en la instalación de paneles fotovoltaicos en los policlínicos, lo que ayuda a la conservación de medicamentos”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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