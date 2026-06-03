Si bien las estructuras gubernamentales de la provincia de Matanzas realizan ingentes esfuerzos por paliar la actual crisis energética y transformar la matriz de generación mediante la colocación de paneles solares, todavía los resultados no alcanzan a la mayoría de la población.

Sin embargo, el objetivo está muy bien delineado: continuar ampliando los beneficios del astro rey con esta importante tecnología en sectores estatales estratégicos, dado su alcance social, personas vulnerables y niños con determinada patología, así como también a quienes por su reconocimiento laboral lo merecen.

La fibra humanista de la Revolución Cubana en este territorio priorizó la instalación de 618 sistemas solares fotovoltaicos de 800 y 1 200 Watt en las viviendas de Héroes del Trabajo, docentes de la Educación y Educación Superior y trabajadores de Salud Pública, confirmó a Girón Anisley Fuentes Crespo, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial de Matanzas.

Aumentan los beneficiados con la energía solar

Afirmó la funcionaria que el proceso en marcha incluye a niños con patologías diversas, por ejemplo, fibrosis quística, encefalopatía epiléptica, síndrome de Down, parálisis cerebral y tumores cerebrales, entre otras.

Asimismo, involucra además a nueve pacientes que requieren de diálisis domiciliaria en los municipios de Cárdenas, Matanzas, Jagüey Grande y Pedro Betancourt, a más de 35 glorias deportivas de béisbol, canotaje,.baloncesto, clavado, judo, atletismo, esgrima, kárate, levantamiento de pesas y lucha.

Por otro lado, en los meses de enero y marzo del presente año se culminó la instalación de paneles solares fotovoltaicos en 175 sectores vitales, como instituciones de Salud Pública, funerarias, sucursales bancarias, áreas estratégicas de Etecsa y Radiocuba y 61 estaciones de bombeo de agua potable más 86 estaciones de riego agrícola.

Precisó Fuentes Crespo, que en el actual mes de junio continúa en ascenso la cifra de beneficiados en Salud Pública y en otras entidades como la Fiscalía General de la República, los Tribunales Populares y la emisora provincial Radio 26. Suman, dijo, 364 empresas estatales con cambio de matriz energética y más de 25 000 viviendas particulares, lo cual representa el 9 % del fondo habitacional.

Enfatizó en que el vasto proyecto social ha tocado las puertas de viviendas aisladas del Plan Turquino (Ciénaga de Zapata y zona sur de Unión de Reyes), donde ya disfrutan de la energía solar 28 domicilios.

Este arduo proceso supone mayor autonomía energética, en tanto conduce a continuar mejorando el entorno público y privado.