Pedro Mesa: un cenaguero en la Liga Española de Béisbol

Hace pocos días trascendió una buena noticia para los seguidores del béisbol en Matanzas: el lanzador Pedro Mesa jugará durante el verano del 2026 con el equipo San Inazio Bilbao, club que milita en la División de Honor Plata del béisbol español.

El serpentinero oriundo del municipio de Ciénaga de Zapata vivió en la contienda 64 del béisbol cubano su etapa consagratoria, posteando cifras de seis juegos ganados y tres perdidos en el campeonato.

En la temporada regular del clásico doméstico, Mesa actuó como lanzador abridor para la causa de los dirigidos por Armando Ferrer, ante la ausencia de varias figuras establecidas dentro del staff yumurino.

Sobre cómo llegó la posibilidad de su primera aparición en la arena internacional, sus aspiraciones con el conjunto y el rol en el que pretende utilizarlo la dirección del equipo, dialogó en una reciente entrevista.

“La posibilidad del contrato llegó gracias a una amistad que había jugado conmigo años atrás, en mi municipio, Ciénaga de Zapata. Él le habló de mí a la dirección del equipo y ellos comenzaron a observarme durante la Serie Nacional.

“Luego de un tiempo evaluando mi desempeño, se pusieron en contacto conmigo para saber si estaba interesado en venir a jugar con ellos esta temporada, y acepté.

“Una vez concluido el campeonato nacional, tomé un descanso para compartir con la familia, porque, durante el campeonato, pasamos más tiempo fuera que dentro.

“Retomé los entrenamientos con vistas a llegar lo mejor posible a la liga española, ya que es mi primera experiencia en el béisbol extranjero, y quiero hacerlo lo mejor posible.

“Estoy muy emocionado por poder demostrar todo lo que he aprendido en estos últimos años en el béisbol de Cuba, y responder a la confianza que la dirección de San Inazio ha depositado en mí.

“El equipo es un conjunto acostumbrado siempre a pelear por los primeros puestos de la competición, por lo que cada salida al montículo tiene un nivel de exigencia elevado.

“De mi equipo, los Cocodrilos, varios jugadores como Aníbal Medina, Eduardo Blanco, Armando Dueñas y José Amauri Noroña han jugado aquí y me han hablado del nivel de la liga y de la calidad.

“La liga tiene la particularidad de que se juegan dos partidos los fines de semana. Hasta este momento, la dirección piensa emplearme como abridor para no sacarme del trabajo que vengo haciendo, pero estoy listo para la función que me pongan

.“Las expectativas son aprender todo lo que me sea posible, para luego ponerlo en práctica con Matanzas y, por qué no, también soñar con salir campeón en España”.

La Liga Nacional de Béisbol División de Honor Plata, anteriormente denominada Primera División A de la Liga Nacional de Béisbol, es el segundo nivel de la Liga Nacional de Béisbol, por detrás de la Liga Nacional de Béisbol División de Honor Oro en España.

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