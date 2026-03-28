Reciben Bandera de Honor de la UJC colectivos matanceros

La Fiscalía Provincial de Matanzas y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, recibieron este viernes la Bandera de Honor de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la más alta distinción otorgada por la organización a colectivos juveniles por resultados relevantes en el cumplimiento de su objeto social y en el funcionamiento de forma integral.

De manos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, los secretarios de estos comités de base recibieron el alto galardón durante el acto solemne de entrega de condecoraciones y reconocimientos a jóvenes con méritos sobresalientes en todo el país.

Ernesto Antonio Collado Mendoza, secretario del Comité de Base de la Fiscalía Provincial de Matanzas y asistente fiscal en ese órgano expresó a Girón: «ahora más que nunca nos esforzaremos por ser mejores, por servir y defender a nuestra Patria, al precio de cualquier sacrificio, y por incrementar las acciones que a lo largo de estos años hicieron posible este logro».

Los jóvenes de la Fiscalía participaron de forma activa en el enfrentamiento de la Covid-19, lo cual hizo a varios de ellos merecedores de la condición Jóvenes por la Vida, también han realizado donaciones a varias provincias del país afectadas por eventos meteorológicos y a centros sociales del territorio. Además, han convocado a concursos, participado en marchas, congresos de la UJC, y obtuvieron ha placa honorífica Siempre Joven.

Por su parte, los jóvenes de la Central Termoeléctrica de Matanzas, constituyen un pilar indiscutible dentro del funcionamiento del mayor bloque unitario del país. Han estado en la primera línea en los mantenimientos y en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por su impacto en nuestra economía también han recibido reconocimientos como la placa honorífica Siempre Joven.

Ambos centros forman parte de los 10 colectivos juveniles reconocidos con la Bandera de Honor en la nación, en el marco de las celebraciones por la creación de la UJC el próximo 4 de abril. Sin dudas, una distinción que rinde homenaje a la labor de estos jóvenes en el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo del país.