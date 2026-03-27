Viely 777: No hay meta imposible si tienes las ganas

“No hay meta imposible si tienes las ganas necesarias” es el eslogan que define la carrera del músico, compositor y bailarín matancero Eviel Morales. Conocido en el mundo artístico como Viely 777, Eviel es un joven artista que tiene la capacidad de cantar en inglés y español.

Con los ritmos internacionales como estandarte de su carrera, el joven natural del reparto Reynold García, en la cabecera provincial, dialogó sobre sus inicios en el mundo de la música y sus aspiraciones a futuro en una reciente entrevista.

—¿Cómo llegas a la música y de dónde sale tu nombre artístico?

—Estudié informática desde que estaba en el Instituto Politécnico Carlos Marx, me gradué y después fui para la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). No terminé, pero estuve cuatro años ahí y adquirí todo el conocimiento posible.

“Sin embargo, me empecé a inclinar por el arte en la misma Universidad, a través de los festivales de artistas aficionados, donde integré un grupo de baile hip hop. Comenzó a atraerme mucho eso de los espectáculos, de enfrentarme a un público, compartir con él, de transmitir esa energía.

“Siempre me había gustado cantar, pero nada profesional, todo era amateur; compartía con las amistades que me decían que yo tenía una voz melodiosa.

“No es hasta que salgo de la UCI que pensé: ‘Bueno, ¿por qué no intentarlo?’; y comencé en el 2020, lanzando mi primer sencillo.

“Los tres siete, en realidad, surgen por una confusión. Cuando estaba creando mis plataformas como artista, inicialmente, me iba a llamar El Viely, que es mi apodo desde pequeño. Por un error en la red, hubo un problema y no pude seguir el proceso. Cuando empecé a hacerlo de nuevo, me salía como que ese usuario ya estaba ocupado. Entonces, tuve que hacerlo otra vez, puse ‘Viely’, lo dejé aleatorio, y el sistema agregó los tres siete”.

—En nuestro país es usual que los artistas se decidan por la música popular bailable o la urbana, más conocida como “reparto”. ¿Qué te enfocó hacia los géneros internacionales como el pop y el afrobeat?

—No tengo nada en contra del reparto, lo disfruto, lo bailo y hasta lo canto, porque no es que no me quede bien. Lo he intentado, de hecho, tengo un tema de reparto, suave, nada que ver con lo que se está haciendo actualmente.

“Prefiero usar los géneros más internacionales para llegar a un público más amplio. No digo que el reparto en algún momento logre ser internacional, pero no es por donde quiero llevar mi carrera.

“Prefiero hacer más géneros como pop, afrobeat, dancehall, que son con los que más me identifico, porque crecí con la generación que era fanática de Michael Jackson, Chris Brown y ese tipo de artistas”.

—Posees la versatilidad de cantar en inglés y español. ¿En qué idioma te sientes más cómodo?

—Hablo inglés desde los siete años, para mí es como hablar español, por lo que me siento bien en ambos idiomas.

“Cuando cantas en inglés, tienes que abstraerte de cierta forma, y adoptar la jerga que se usa en ese idioma como, por ejemplo, en algunas colaboraciones mías con artistas de Nigeria. Ahí el inglés que usamos no es el americano, es uno más adaptado a sus dialectos y cultura, para lograr un mayor impacto en ese público.

“Ahora mismo estoy tratando de cantar más en español, debido a que somos latinos, somos cubanos, y trato de identificarme con este público también.

“Y es que, a nivel de artista, las plataformas funcionan de una manera en que, si empiezas a cantar mucho en inglés, te limitan a ese público en inglés y el otro te ignora”.

—Pese a que aún eres joven, ya has conseguido nominaciones en diferentes certámenes de música internacional. ¿Cómo es el proceso de llegar a estos siendo un artista que todavía no trabaja con ninguna disquera?

—En el 2024 estuve nominado al Festival Cuerda Viva en tres categorías: artista más popular, artista novel y mejor canción pop.

“Después, ese mismo año y en el 2025 también, fui nominado a los premios MIM en España, que son como unos premios de gran categoría para artistas independientes allá; soy el único cubano nominado en dos ocasiones.

“El equipo siempre va a ser importante; ahora mismo mi equipo soy yo, pero esto me ha obligado a aprender del negocio. Hay muchas cosas que tienes que hacer tú y estudiar; toca saber de redes sociales, cómo trabajan las plataformas digitales.

“Tienes que aprender qué son las distribuidoras para poder llegar a ese público internacional y que tu música esté en todas esas plataformas. Además, tienes que conocer lo que son derechos de autor, regalías, registrar una canción en los diferentes lugares que están diseñados para eso”.

—¿Con qué artista sueña con colaborar Viely 777 y qué cosas le quedan por mejorar?

—Ahora ya no voy a poder, porque es Michael Jackson, y ustedes saben: ya Michael Jackson no está con nosotros; solo nos queda su música. Chris Brown también sería una colaboración deseada, aunque sé que es difícil; no obstante, el trabajo continuo puede ayudar a que suceda un día. Otra colaboración anhelada es grabar con una persona que está peleando igual que uno y que pueda lograr su sueño.

“Hay muchas cosas que todavía puedo lograr y en las que estoy trabajando ahora mismo, como llegar a un sector más grande, hacer que las personas se sigan identificando con mi música.

“Por eso, cuando uno compone, la música tiene que nutrirse de historias de personas o historias personales, mucho estudio y un deseo de superación constante”.

—Los artistas que incursionan en este género un poco más internacional tienen a Cimafunk como referencia de hasta dónde se puede llegar con el esfuerzo. ¿Compartes esa meta?

—Cimafunk es uno de mis referentes; de hecho, tengo una amistad con él y siempre lo felicito por todo lo que hace, y eso es recíproco.

“Muchas personas pasan por alto lo que ha logrado, porque no saben la envergadura de todo el trabajo que está haciendo. Es un músico que ha sido nominado a los Grammy y, sin embargo, para muchos pasa desapercibido.

“Ahora mismo, para mí es el artista más internacional que tenemos, por el nivel de su música y su impacto.

“No hay meta imposible, los sueños se cumplen si estás dispuesto a trabajar por ellos”.