Matanzas cae por abultado margen ante los Dantos de Nicaragua

Los Cocodrilos de Matanzas en representación de Cuba cedieron por abultado marcador de 16 carreras por 6 frente a los Dantos de Nicaragua en la Liga de Campeones de Béisbol, que se desarrolla en México durante esta semana.

Luego de los primeros cuatro ininngs en los que los nuestros tomaron ventaja de cinco anotaciones, las cosas se comenzaron a deteriorar con el pitcheo y la debacle se posicionó en la lomita.

Los nicaragüenses comenzaron a anotar primero aprovechando el descontrol de los lanzadores cubanos y luego castigando sin piedad con imparables de toda clase, incluyendo cuadrangulares.

Los errores a la defensa también hicieron lo suyo, para dejar una imagen que deja mucho que desear en cuanto al nivel de los campeones de Cuba para este torneo. Por otra parte, la ofensiva fue silenciada desde el quinto episodio viéndose indefensos ante los envíos del pitcheo rival.

Con una victoria y una derrota tendrán que ganar el resto de los partidos que restan para poder aspirar a avanzar en este certamen. (Por: Norys Castañeda Valera)

Pitcheo que no aguanta y bateo que no responde

Versa un refrán que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe y justamente eso le pasó a los Cocodrilos de Matanzas en su primera derrota en la Baseball Champions League Américas.

Los vigentes monarcas del béisbol cubano fueron superados por los Dantos de Managua por abultado marcador de 16 anotaciones por seis, en una clara demostración de poderío de la novena centroamericana.

La ofensiva antilla que la víspera había dejado dudas por su lento despertar ante el conjunto CTBC Brothers, equipo más discreto de los que enfrentaría en el campeonato, quedó a deber en el pareo frente a los Dantos, con apenas ocho indiscutibles.

Los maderos cubanos estuvieron sin pegar de indiscutibles durante cuatro y dos tercios de entradas del partido, demasiadas para un estadio en el que es característico que los bateadores dominen.

La escuadra, comandada por Armando Ferrer, vio como sus bateadores eran retirados por la vía de los strike en once ocasiones, mientras recibían apenas dos bases por bolas y un pelotazo, lo que demuestra el dominio de los monticulistas rivales.

Otro aspecto preocupante es la producción de extrabases, de los ocho indiscutibles solo dos fueron conexiones que sirvieron para alcanzar más de una almohadilla, un doble para Yasiel Gonzáles y otro a la cuenta de Esteban Terry.

En materia defensiva, en la segunda jornada de la competencia, tampoco se pudo lograr mantener el casillero de los errores inmaculados con dos pifias, una a la cuenta del tercera base Luis Ángel Sánchez y otra para el lanzador Brian Reyes Cedeño.

El punto más crítico en el compromiso fue el pitcheo, vapuleado con feroz ofensiva de 19 indiscutibles, entre ellos tres cuadrangulares y tres dobletes.

Raymond Figueredo, designación del alto mando matancero para abrir el desafío; no pudo hacerse justicia y saltó del montículo, con apenas tres y dos tercios de labor, en las que le fabricaron cinco anotaciones limpias con ocho indiscutibles, dos bases por bolas, un ponche y un pelotazo.

En su auxilio entró Luis Manuel Hernández, quien no pudo sacar outs, regaló un boleto, propinó un pelotazo y le fabricaron dos anotaciones.

El trío de relevistas, compuesto por Silvio Iturralde, Sahiel Cruz y Noelvis Entenza no pudo controlar la ofensiva nicaragüense y le fabricaron nueve anotaciones con 10 indiscutibles, tres de ellos cuadrangulares.

En total, los serpentineros matanceros propinaron cuatro pelotazos, con cuatro bases por bolas, ocho bateadores embasados por los propios pitchers, que apenas pudieron ponchar a cuatro rivales.

Como diría un buen amigo, el poder pugnar por el título de la Liga de Campeones de Américas parece estar gris y con pespuntes negros, cuando restan los enfrentamientos ante Diablos Rojos de México, equipo favorito para lograr el bicampeonato y Cane County Couguars de Estados Unidos, elenco que marcha invicto en el torneo.

El béisbol resulta el más impredecible de los deportes, pero con un pitcheo que no aguanta y una ofensiva que apenas responde el objetivo, parece estar lejos de lograrse. (Por: George Carlos Roger Suárez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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