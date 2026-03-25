Aplazada la VII Maratón de Varadero por limitaciones logísticas

La Federación Cubana de Atletismo (FCA) informa que la séptima edición de la Maratón de Varadero, que debía realizarse el domingo 12 de abril, ha sido aplazada debido a las limitaciones logísticas que impone el recrudecido cerco energético a que está sometido el país.
La decisión se tomó de conjunto con sus restantes organizadores, dígase el Inder, la comisión nacional de atletismo y la Sociedad Mercantil Cubadeportes S.A., con los que compartimos el objetivo de mantener un evento con el nivel y prestigio alcanzados en estos años de celebración.
Recordamos que como parte de la Maratón de Varadero se disputaría también la Copa Panamericana de Maratón y Media Maratón, convocada por la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), y los certámenes nacionales de 10 y 21 kilómetros.
Desde este momento se trabajará para garantizar la versión de 2027, aún sin fecha definida, pero ajustada a la tradición de que se celebre finalizando el primer trimestre del año.
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